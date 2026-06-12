Primer ministro pakistaní afirma que se ha acordado el texto del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán ha declarado que se ha alcanzado el texto final del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, horas después de que Donald Trump advirtiera a Teherán que "se pusiera las pilas".

Shehbaz Sharif afirmó que Islamabad, que ha liderado los esfuerzos de mediación con Qatar, está trabajando con ambas partes para ultimar "los próximos pasos".

"En medio de los intensos esfuerzos de mediación que lleva a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de las incesantes campañas de desinformación que están llevando a cabo quienes pretenden sabotear el acuerdo de paz", declaró el primer ministro pakistaní en X. "Dejando a un lado el ruido mediático, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final y consensuado del acuerdo de paz".

Añadió: “La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

Un alto funcionario estadounidense declaró que ambas partes esperaban firmar un acuerdo en los próximos días. El acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría el bloqueo estadounidense y conduciría al desmantelamiento del programa nuclear iraní, con Estados Unidos recibiendo el material enriquecido, añadió el funcionario. Además, daría inicio a una negociación técnica de 60 días.

"También observamos un amplio consenso dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre los sectores más intransigentes y entre la dirigencia civil, de que se trata de un acuerdo bueno y aceptable", declaró el funcionario. "Por lo tanto, tenemos bastante confianza en que existe consenso dentro del sistema".

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, declaró el viernes que las reuniones de las instituciones pertinentes "están en marcha".

“Para alcanzar un resultado definitivo y final, debe lograrse un consenso entre las autoridades responsables de la toma de decisiones y las instituciones involucradas en este asunto”, afirmó.

Los precios del petróleo, que habían caído más del 5% hasta alcanzar su nivel más bajo en tres meses, recuperaron parte de sus pérdidas a primera hora de la tarde. El crudo Brent cerró con una baja del 3,4%, a US$ 87,33 el barril.

Este avance se produjo horas después de que el presidente estadounidense acusara a Teherán en su plataforma Truth Social de tergiversar los detalles de un pacto para reabrir el estrecho que, según él, había sido aprobado el jueves.

Trump arremetió contra Teherán, diciendo que los términos que "filtraron a las noticias falsas NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito".

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Poco después de la publicación de Trump el viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que "el memorando de entendimiento nunca ha estado más cerca". "Mientras se finaliza, los medios de comunicación deberían abstenerse de especular sobre su contenido", dijo en X.

“En consonancia con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público a su debido tiempo”, añadió.

Posteriormente, Trump compartió los comentarios de Araghchi.

El vicepresidente JD Vance reconoció el potencial beneficio económico para Irán si se llegara a un acuerdo. Sin embargo, publicó en X que "no se liberarán fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión".

“El acuerdo está estructurado para garantizar que se prioricen las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados, y que si la República Islámica de Irán cumple con sus obligaciones, entonces los beneficios económicos recaerán sobre ellos y sobre toda la región”, dijo.

Sin embargo, la agencia de noticias Mehr, afiliada al Estado iraní, publicó un informe que detallaba lo que, según afirmaba, figuraban entre los 14 puntos de la propuesta, entre los que se incluía el acuerdo de Estados Unidos para liberar US$ 24.000 millones en activos iraníes congelados en el extranjero, la mitad de los cuales, según la agencia, deberían estar disponibles antes de que comiencen las negociaciones.

Fuentes cercanas a las conversaciones han indicado que cualquier alivio de las sanciones se produciría de forma gradual y dependería del progreso de las negociaciones nucleares que comenzarían una vez firmado el memorando de entendimiento.

Mehr, que no se considera uno de los medios de comunicación más influyentes de Irán, también afirmó que Estados Unidos y sus aliados presentarían planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos US$ 300.000 millones. Según una persona familiarizada con la situación, en el memorando de entendimiento no se menciona esa cifra en lo relativo a la financiación de la reconstrucción.

La propuesta discutida por las partes implicaría una extensión del alto el fuego del 8 de abril por 60 días, durante los cuales el estrecho se reabriría gradualmente. Irán tendría que desminar el estrecho canal durante los primeros 30 días.

El acuerdo propuesto también establecería el marco para las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, incluyendo sus reservas de uranio enriquecido a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares.