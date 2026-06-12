Wall Street se alista para una sesión histórica por la apertura de SpaceX y el inminente acuerdo entre EEUU e Irán que hace caer al petróleo

El precio del crudo cae casi 4% ante las noticias hacia un desenlace de las negociaciones entre Washington y Teherán.

La semana promete terminar con una sesión histórica para los mercados. La IPO de SpaceX y un inminente acuerdo entre EEUU e Irán dan impulso a fuertes alzas desde las primeras tanto para las acciones como para los bonos, y una acelerada caída del precio del petróleo.

Las tasas de los bonos caen entre 7 y 10 puntos base. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae de 4,53% a 4,45%, siguiendo la caída del precio del petróleo. El barril de crudo WTI cae casi 4% a US$84,26. El barril de crudo Brent baja 3,82% a US$86,93.

El optimismo se traslada a las acciones, impulsadas además por el entusiasmo que genera el debut en bolsa de SpaceX. El Kospi coreano sube 4,63% y el Nikkei japonés anota un alza de casi 3%. El Stoxx600 europeo avanza 1,90%. El S&P500 lidera entre los futuros estadounidenses con un avance de 0,63%, seguido por el Nasdaq con un alza de 0,60%. El dólar retrocede y el cobre anota u alza de más de 1% en Londres y de casi 2% en el Comex para recuperar el nivel de US$6,40 por libra.

En nuestro podcast especial de esta semana, Rosario Miquel, gerenta de Estudios y Estrategia de BCI Corredores de Bolsa analiza, entre otros puntos, el impulso que tendrían las acciones chilenas ante una pronta reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declara victoria y asegura haber terminado la guerra con Irán. El acuerdo, sugieren desde la Casa Blanca, se podría firmar este fin de semana en Ginebra. Desde Teherán, la agencia que sirve como vocería semi oficial del régimen confirma que están por finalizar un acuerdo previsional que recoge varias de sus demandas.

No se conocen todos los puntos del denominado “Memorándum de Entendimiento”, pero se reporta que incluiría la total reapertura del estrecho de Ormuz en 30 días, el fin del bloqueo naval estadounidense y el retiro de sus fuerzas de la zona, así como el levantamiento de las restricciones petroleras que pesan sobre Irán. También se iniciaría un período de 60 días de negociaciones para resolver el tema nuclear.

Pero declaraciones que llegan desde Irán llaman a una nota de cautela. El régimen iraní advierte que el estrecho de Ormuz no volvería al escenario de libre navegación previo al conflicto, también insiste en el pago de reparaciones por los daños causados por los ataques de EEUU e Israel. Además, todavía no se conoce la decisión de Israel de aceptar la demanda del fin de la operación militar contra Hezbollah en el Líbano.

Clave para el mercado es la caída en los contratos para la entrega de petróleo a diciembre de este año, que cae a US$76 en caso del WTI. Pero la cifra es todavía más alta que los US$62 en que transaban los contratos antes del inicio del conflicto.

El anuncio de un inminente acuerdo entre EEUU e Irán genera un escenario aún más positivo para la mayor salida a bolsa de la historia. SpaceX se alista para una IPO por US$75.000 millones. Pero operaciones aún fuera de mercado advierten que la acción, valorada en US$135 podría tener un salto de 35% en su primer día de transacciones. Sería una de las IPOs más exitosas y, además, podría hacer de Elon Musk el primer billonario (millones de millones de dólares). SpaceX quedaría valorada en US$1,8 billones y Musk tiene un plan para crear toda una economía lunar. La salida a bolsa es solo un primer paso.

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