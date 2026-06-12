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Wall Street se alista para una sesión histórica por la apertura de SpaceX y el inminente acuerdo entre EEUU e Irán que hace caer al petróleo

El precio del crudo cae casi 4% ante las noticias hacia un desenlace de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

SpaceX IA Irán petróleo IPSA
<p>Wall Street se alista para una sesión histórica por la apertura de SpaceX y el inminente acuerdo entre EEUU e Irán que hace caer al petróleo</p>

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