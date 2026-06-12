El debut de Warsh

Preguntas. Eso es lo que abundará en los mercados la próxima semana. Una de las primeras por resolver es si SpaceX logrará mantener el momentum alcanzado tras su debut en bolsa. El lunes, además, comenzarán a cotizar al menos una docena de nuevos ETF apalancados para apostar en posiciones largas o cortas respecto a la acción.

Fuera de SpaceX, el mercado tendrá la mirada puesta en la Reserva Federal. La próxima será una semana corta en EEUU, debido al feriado de Juneteenth (conmemoración del fin de la esclavitud) el próximo 19 de junio. Pero antes, Wall Street espera el debut de Kevin Warsh al frente del Comité Abierto de Política Monetaria (FOMC, en inglés).

La primera reunión del FOMC bajo el liderazgo de Warsh se da en medio de las dudas sobre la trayectoria de la inflación. Una segunda pregunta para la que el mercado busca respuesta es: ¿Qué tan rápido puede bajar el precio del petróleo una vez reabra el estrecho de Ormuz?

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, apenas firmado el acuerdo con Irán, el estrecho reabrirá de inmediato, el flujo petrolero se normalizará y los precios de los combustibles y la inflación “caerán como una roca”.

La reacción de los bonos del Tesoro (-10 puntos base en la tasa), el dólar y las acciones este viernes, apenas Irán confirmó la cercanía de un acuerdo, sugiere que el mercado opta por creer este diagnóstico. Algunos analistas creen que la transmisión de la baja de precios no sería tan inmediata. Es más, el grupo de estrategia de la banca privada de Goldman Sachs anticipa que el precio del petróleo seguirá alto por el resto del año, a medida que varios países busquen acumular reservas para hacer frente a futuras disrupciones del suministro.

Sin embargo, la expectativa de una normalización del suministro de combustibles definitivamente alivia las presiones sobre el FOMC.

En mayo, la inflación acumuló un alza anual de 4,2% en Estados Unidos, alejándose cada vez más del rango meta de 2%. Pero una variación de la inflación subyacente a 2,9% desde un 2,8% en abril se interpretó como una señal de que el aumento del precio de los combustibles y servicios de energía aún no está generando efectos de segunda vuelta.

El reporte llevó a un ajuste en las expectativas en torno a la Fed. Son cada vez menos los que defienden la posibilidad de un recorte de tasas este año, los más hawkish incluso ven espacio para un alza a diciembre.

David Mericle, economista jefe para EEUU de Goldman Sachs, se une al primer grupo y si bien no anticipa un alza, sí postergó los dos recortes pendientes que ve en el pausado ciclo de baja de tasas desde diciembre 2026 y marzo 2027 a junio y diciembre del próximo año. “Los datos sobre la actividad económica y el mercado laboral han sido mejores de lo que esperábamos en los últimos meses, y el crecimiento del empleo, en particular, ha repuntado de forma impresionante”, anota Mericle.

El mercado estará ansioso por escuchar la postura de Warsh en este debate, cómo está anticipando la evolución de la inflación. Otra pregunta a responder será el peso que tenga Jerome Powell. El expresidente de la Fed continúa en el FOMC, ahora como otro gobernador más, pero hay expectativas de que un eventual voto disidente tenga alto nivel de influencia en el grupo.

Finalmente, otra duda en torno a la reunión del FOMC es sobre el futuro de su conjunto de proyecciones. La reunión de la próxima semana coincide con la publicación del denominado dot plot, en el que los miembros de la Fed presentan sus proyecciones para el crecimiento, inflación, empleo y -de mayor interés para el mercado- la evolución de las tasas de interés a uno, dos años y largo plazo. En marzo, el dot plot anticipó una baja de la tasa de referencia del rango actual de 3,50%-3,75% a 3,1% en uno año y que se mantenga en ese nivel en el largo plazo. Warsh ha criticado abiertamente el dot plot, cuestionando que puede condicionar la toma de decisiones de los banqueros centrales.

En el radar

Además de la Fed hay otras reuniones de banqueros centrales en la mira. El Banco de Japón (martes 16) se reúne con la expectativa de un alza de 25 puntos base. Mientras, el mercado prevé que el Banco de Inglaterra (jueves 18) y su par de Brasil (miércoles 17) se mantengan en pausa.

También se espera una pausa de parte del Banco Central de Chile. El emisor anuncia su decisión el martes 16. Pero en el mercado local la atención estará en el Informe de Política Monetaria (IPoM), y cómo el emisor ajusta las proyecciones de crecimiento, empleo y tasas tras las recientes cifras de actividad y desocupación. Una pregunta por resolver: ¿Espera el Banco Central un repunte de la economía y el empleo en 2027? Si la respuesta es sí, el foco se trasladará a los supuestos detrás de esa proyección: cuánto del eventual repunte el emisor vincula a una mejora del escenario externo —una eventual normalización tras el conflicto con Irán— y cuánto a factores internos, incluidas las reformas en curso.