Primer Click | Productividad, el factor clave

Más discusión sobre el crecimiento y el primer examen de SpaceX ante el mercado capturarán la atención del mercado.

Si hay algo que el mercado comenzó a procesar la semana pasada es que, a pesar de su discurso duro contra la inflación, Kevin Warsh en realidad no quiere subir la tasa de interés. Es más, cada vez son más los convencidos en el mercado, que el presidente de la Reserva Federal aspira a poder salir de la pausa con un recorte.

Warsh no ha ahorrado ocasión para celebrar las fuerzas deflacionarias de la Inteligencia Artificial. El razonamiento es que la adopción de la IA, como suele suceder con los grandes cambios tecnológicos, derivará en un fuerte aumento de la productividad con efectos deflacionarios.

Desde que asumió Warsh, los comunicados de la Fed tras las reuniones de política monetaria, más escuetos que antes, incluyen la frase: “El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son sólidos”.

La agenda de la próxima semana traerá el tema a debate. El jueves 6 de agosto se publica la productividad no agrícola del segundo trimestre de EEUU. La cifra es importante. En su medición a 12 meses, sí, la productividad no agrícola aceleró su paso en el primer trimestre con una expansión de 2,8% respecto al primer trimestre de 2025.

La medición trimestral muestra un panorama distinto. Contrario a lo que afirman Warsh y la Fed, la productividad se ha desacelerado desde finales de 2025. Entre enero y marzo, la productividad creció solo 0,3% respecto al trimestre anterior, lejos de la expansión de 4%-5% que había registrado hacia mediados del año pasado. Un repunte apoyaría la teoría de Warsh. Una nueva desaceleración, aumentaría las dudas sobre su estrategia.

Otros índices ofrecerán más pistas sobre el estado de la economía, ya a inicios del tercer trimestre. Tras la desaceleración mayor a la esperada en el período abril-junio, con un crecimiento de 1,5% vs 2,1% esperado, el mercado pondrá atención a los índices PMI de manufacturas y servicios de julio (lunes 3 y miércoles 5) medidos por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM).

Más importante aún será el reporte laboral de julio, que se publicará hacia el final de la semana (viernes 7). ¿Se corregirá al alza la cifra de junio? El mes pasado, analistas recibieron con sorpresa el reporte de una creación de solo 57.000 puestos de trabajo, su registro más bajo en cuatro meses. La cifra además puso freno a tres meses consecutivos de alzas por encima de lo previsto. Una nueva desaceleración, junto con la lectura reciente del PIB del segundo trimestre, podría resucitar las apuestas por un recorte de tasas antes de fin de año de parte de la Fed.

Un primer test

La publicación de cifras macro no implica que la tecnología y las dudas en torno a la sustentabilidad de las inversiones en IA desaparezcan de la agenda. Por el contrario, será el tema central.

La agenda de resultados de la próxima semana incluye a Palantir (lunes 3), una empresa que se ha beneficiado de sus contratos con el Pentágono y el gobierno de EEUU (y otros) para la implementación de software administrativo con funciones de IA. Pero, hay dudas de si estos contratos son suficientes para justificar una valoración de la acción equivalente a 100 veces las utilidades proyectadas.

También reportará AMD (martes 4). La firma de semiconductores estadounidense entregará una lectura clave sobre la demanda para la IA, apenas días después de la corrección que borró más de US$3 billones en capitalización del sector. Y el miércoles 5 será el turno del productor de tarjetas de memoria SanDisk, que el jueves pasado vio un salto de 24% para acumular un avance de 365% en lo que va del año, ante las expectativas de un suministro cada vez más estrecho de estos dispositivos.

Pero la verdadera protagonista será SpaceX. El martes 4 de agosto, la empresa de Elon Musk publicará su primer reporte trimestral, apenas siete semanas después de protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia. SpaceX debutó en el Nasdaq a US$135 por acción, en una operación que levantó cerca de US$75 mil millones y la valoró en torno a US$1,75 billones. En su primer día, la acción subió 19%. Sin embargo, desde entonces ha caído de forma sostenida hasta cotizar en torno a los US$115, un 15% bajo su precio de colocación. El reporte del martes será el primer examen real de la narrativa que justificó su alta valoración en su debut: la promesa de crecimiento comercial de Starlink y de su división de IA, tras la absorción de xAI en febrero pasado. SpaceX es una de las empresas que hasta ahora ha podido navegar las dudas del mercado, a pesar de no ser capaz de reportar utilidades. Es más, las expectativas más optimistas apuntan no a un reporte de utilidades, sino a una desaceleración de las pérdidas.

En lo local

Será otra semana importante para el mercado local, comenzando con la publicación del Imacec de junio el lunes 3. Los analistas llegan con algo de optimismo. Las proyecciones apuntan a una expansión de 0,4%, poniendo fin a cinco meses consecutivos de contracciones.

Además, el mercado recibirá el reporte de inflación y balanza comercial hacia el fin de la semana. Tal como lo advirtió el Banco Central en su última reunión, las presiones inflacionarias siguen presentes. Las proyecciones apuntan a un salto mensual del IPC del 0,9% tras la nula variación en junio, y una tasa de inflación anual en 4,4%. Cifras suficientemente altas para mantener en alerta al Central.

Vale seguir de cerca

Tasas

Los bancos centrales de Brasil (miércoles 5) y México (jueves 6) anuncian decisiones de política monetaria.

China

Hacia el final de la semana (viernes 7), China reporta su balanza comercial e inflación de julio.