Cuatro datos clave para invertir en la semana

1. Bancos Centrales: cautela en un contexto de mayor incertidumbre

Los principales bancos centrales del mundo mantuvieron una postura cautelosa durante julio, dejando sin cambios sus tasas de referencia en un entorno de elevada incertidumbre geopolítica y persistentes riesgos inflacionarios. En Estados Unidos, el mercado vuelve a incorporar la posibilidad de un alza adicional de la tasa de la Fed este año, mientras que el Banco Central Europeo ya ha avanzado en el endurecimiento de su política monetaria. Hacia adelante, las decisiones continuarán dependiendo de la evolución de la inflación y la actividad económica, bajo un enfoque de reunión a reunión. En este contexto, privilegiamos estrategias diversificadas, evitando extender excesivamente la duración de la renta fija dentro de los portafolios.

2. Diversificación global: emergentes hoy también significa tecnología

El MSCI Emerging Markets ha cambiado significativamente su composición en los últimos años. Hoy, Taiwán y Corea del Sur han ganado protagonismo en desmedro de China e India, mientras que el sector tecnológico ya representa más del 40% del índice. Además, solo TSMC, Samsung y SK Hynix concentran más del 30% del MSCI EM, reflejando el liderazgo de la cadena de valor de la inteligencia artificial. En este contexto, invertir en mercados emergentes ya no implica necesariamente una diversificación respecto de Estados Unidos, por lo que resulta recomendable complementar la exposición con estrategias orientadas a sectores, regiones o temáticas con motores de crecimiento distintos de la inteligencia artificial.

3. Resultados Corporativos de empresas del S&P500 continúan sólidos

La temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos continúa sorprendiendo positivamente. Según FactSet, más del 85% de las compañías del S&P 500 ha reportado ganancias por acción (EPS) superiores a las estimaciones, por sobre el promedio de los últimos cinco años (78%) y diez años (76%). Asimismo, el margen neto de utilidad del S&P 500 alcanza un 15,7%, su nivel más alto en más de 15 años, impulsado principalmente por el sólido desempeño de Alphabet y otras compañías tecnológicas. Estos resultados continúan respaldando las actuales valorizaciones del mercado y favorecen una visión constructiva para la renta variable estadounidense.

4. Tasas más altas reabren oportunidades a nivel internacional

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ha acercado nuevamente a niveles de 4,7%, ofreciendo uno de los puntos de entrada más atractivos de los últimos meses para la renta fija internacional. En un escenario en el que el carry vuelve a ser un componente relevante del retorno esperado, los actuales niveles permiten capturar ingresos atractivos manteniendo una adecuada calidad crediticia. Si bien la volatilidad podría persistir en la parte larga de la curva, los niveles de tasa compensan mejor ese riesgo, justificando avanzar desde una posición subponderada hacia una postura neutral en bonos del Tesoro estadounidense.