Cuatro datos clave para invertir en la semana
Información proporcionada por Luis Felipe Poblete, Jefe de Estrategia de Inversiones de Itaú.
Noticias destacadas
1. Bancos Centrales: cautela en un contexto de mayor incertidumbre
Los principales bancos centrales del mundo mantuvieron una postura cautelosa durante julio, dejando sin cambios sus tasas de referencia en un entorno de elevada incertidumbre geopolítica y persistentes riesgos inflacionarios. En Estados Unidos, el mercado vuelve a incorporar la posibilidad de un alza adicional de la tasa de la Fed este año, mientras que el Banco Central Europeo ya ha avanzado en el endurecimiento de su política monetaria. Hacia adelante, las decisiones continuarán dependiendo de la evolución de la inflación y la actividad económica, bajo un enfoque de reunión a reunión. En este contexto, privilegiamos estrategias diversificadas, evitando extender excesivamente la duración de la renta fija dentro de los portafolios.
2. Diversificación global: emergentes hoy también significa tecnología
El MSCI Emerging Markets ha cambiado significativamente su composición en los últimos años. Hoy, Taiwán y Corea del Sur han ganado protagonismo en desmedro de China e India, mientras que el sector tecnológico ya representa más del 40% del índice. Además, solo TSMC, Samsung y SK Hynix concentran más del 30% del MSCI EM, reflejando el liderazgo de la cadena de valor de la inteligencia artificial. En este contexto, invertir en mercados emergentes ya no implica necesariamente una diversificación respecto de Estados Unidos, por lo que resulta recomendable complementar la exposición con estrategias orientadas a sectores, regiones o temáticas con motores de crecimiento distintos de la inteligencia artificial.
3. Resultados Corporativos de empresas del S&P500 continúan sólidos
La temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos continúa sorprendiendo positivamente. Según FactSet, más del 85% de las compañías del S&P 500 ha reportado ganancias por acción (EPS) superiores a las estimaciones, por sobre el promedio de los últimos cinco años (78%) y diez años (76%). Asimismo, el margen neto de utilidad del S&P 500 alcanza un 15,7%, su nivel más alto en más de 15 años, impulsado principalmente por el sólido desempeño de Alphabet y otras compañías tecnológicas. Estos resultados continúan respaldando las actuales valorizaciones del mercado y favorecen una visión constructiva para la renta variable estadounidense.
4. Tasas más altas reabren oportunidades a nivel internacional
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ha acercado nuevamente a niveles de 4,7%, ofreciendo uno de los puntos de entrada más atractivos de los últimos meses para la renta fija internacional. En un escenario en el que el carry vuelve a ser un componente relevante del retorno esperado, los actuales niveles permiten capturar ingresos atractivos manteniendo una adecuada calidad crediticia. Si bien la volatilidad podría persistir en la parte larga de la curva, los niveles de tasa compensan mejor ese riesgo, justificando avanzar desde una posición subponderada hacia una postura neutral en bonos del Tesoro estadounidense.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación alcanza a 9,4% en el trimestre abril-junio y se mantiene en máximos en casi cinco años
El INE informó que en 12 meses, el indicador registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). En mujeres, la tasa de desocupación se ubicó en 10,4%.
Segunda jornada de formalización de cargos en caso Sartor: Michael Clark afirma que "estoy involucrado un poco de rebote"
La audiencia continúa con la lectura de los hechos investigados por la Fiscalía, que serían constitutivos de los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.
Fiscal Nacional Económico sorprende y asegura que mantendrá sus criterios para perseguir el interlocking tras fallos de la Corte Suprema
Tras las sentencias adversas, Jorge Grunberg explicó que continuarán investigando el interlocking horizontal, aunque enfocados en personas naturales y no jurídicas.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete