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TikTok Shop, el e-commerce del gigante chino que se acerca a Chile

Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento, la expansión en la región y el inicio de su operación directa en el país anticipan su aterrizaje en el mercado local.

Por: M. Doberti y C. Vicuña

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 09:38 hrs.

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<p>TikTok Shop, el e-commerce del gigante chino que se acerca a Chile</p>

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