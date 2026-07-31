TikTok Shop, el e-commerce del gigante chino que se acerca a Chile

Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento, la expansión en la región y el inicio de su operación directa en el país anticipan su aterrizaje en el mercado local.

Tras debutar en Estados Unidos, México y Brasil, TikTok Shop —la apuesta de comercio electrónico de la plataforma— continuaría avanzando en su despliegue hacia nuevos mercados en América Latina.

Según reveló el medio peruano Semana Económica, la compañía ya estaría buscando socios locales para desembarcar tanto en Chile como en el país vecino. De acuerdo con fuentes citadas por la publicación, TikTok habría iniciado conversaciones con actores del negocio de procesamiento de pagos, incluyendo a Transbank en Chile y GMoney en Perú, con la intención de evaluar la compra del 100% de estas compañías.

Cabe recordar que Transbank —la principal red de adquirencia del país, propiedad de bancos como Banco de Chile, Santander y Scotiabank, entre otros— se encuentra en venta desde 2023.

Consultada al respecto, la firma negó estos avances. Pero lo cierto es que desde el último trimestre de 2025, la firma de ByteDance cuenta con una operación directa en Chile, aunque la gestión regional está radicada en Argentina y liderada por la gerente general para Sudamérica y Miami, Astrid Mirkin.

En el mercado local, la plataforma supera los 13 millones de usuarios y proyectan un crecimiento de triple dígito durante 2026 para Tiktok for Business.

Cómo operan

A diferencia del e-commerce tradicional, donde la compra es una acción deliberada, TikTok Shop se apoya en el descubrimiento. Los productos aparecen integrados en videos, transmisiones en vivo o perfiles de creadores, permitiendo que el usuario pase de ver contenido a comprar sin salir de la aplicación.

El elemento central es el “in-app checkout”: todo el proceso —desde la recomendación hasta el pago— ocurre dentro del ecosistema de TikTok. Esto elimina fricciones, reduce la dependencia de sitios externos y eleva las tasas de conversión. En segundos, pasa de espectador a comprador sin salir de la app.

Uno de los pilares del modelo es el rol de los creadores de contenido. A diferencia del retail tradicional, donde las marcas concentran la venta, en TikTok Shop los influencers funcionan como distribuidores, recomendando productos y recibiendo comisiones por cada transacción.

Tiktok Shop en el mundo

Las cifras del negocio en Estados Unidos dan cuenta del potencial del modelo.

En 2025, TikTok Shop alcanzó un volumen bruto de ventas (GMV) de US$ 15.820 millones, lo que implica un alza de 108% interanual. Gran parte de estos ingresos proviene de más de 475.000 vendedores, junto a una extensa red de creadores que comercializan productos en su nombre, según datos de la empresa especializada eMarketer.

El Wall Street Journal reportó que, solo en el primer trimestre, la plataforma generó ventas por US$ 4.900 millones, casi duplicando su volumen frente al mismo período del año anterior. Aun así, su participación sigue siendo acotada: representa cerca del 1% del retail total y alrededor del 3% del e-commerce en EEUU. No obstante, analistas proyectan que podría cuadruplicar su presencia en el corto plazo y acercarse al 10% hacia 2028.

Grandes marcas como Ralph Lauren, Olaplex y Ulta Beauty han lanzado tiendas dentro de la plataforma, siguiendo a compañías como L'Oréal y Crocs.

En México, a un año de su lanzamiento, la adopción ha sido acelerada. Marcas como Wilson han registrado crecimientos mensuales de hasta 4.000% en GMV tras implementar estrategias de live streaming. En ese mercado, TikTok cobra una comisión de 6% por cada venta.

Brasil muestra una dinámica similar. En su primer año, el GMV diario promedio se multiplicó por 102, mientras que el número de creadores afiliados activos creció 46 veces, reflejando la rápida adopción del modelo.

En Europa, la plataforma está disponible desde mayo de este año en Austria, Bélgica, Países Bajos y Polonia, sumándose a Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido. Desde su lanzamiento, más de 100.000 empresas se han sumado.

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El futuro del comercio

Según analistas, en Brasil TikTok Shop entró a competir con Mercado Libre, la principal plataforma de comercio. Pero también con Amazon y Shopee.

Mientras Mercado Libre mantiene un liderazgo consolidado en América Latina gracias a su infraestructura logística y financiera, TikTok Shop es un jugador que está creciendo rápidamente.

Durante 2025, TikTok Shop alcanzó un volumen bruto de mercancías, GMV, cercano a US$64.300 millones, prácticamente el doble frente al año anterior. En contraste, Mercado Libre cerró el 2025 con un GMV superior a US$51.500 millones.

A diferencia de TikTok Shop, su estrategia no gira alrededor del entretenimiento, sino de un ecosistema que integra marketplace, logística, pagos digitales, créditos y servicios financieros mediante Mercado Pago.

El fenómeno va más allá de la competencia entre empresas. Este tipo de e-commerce ya no se centra únicamente en precio y surtido, sino también en la forma en que los usuarios descubren, compran y reciben productos.