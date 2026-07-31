Dólar sube levemente en medio de un repunte global de la divisa tras dos sesiones de fuertes caídas

Si bien este rebote presionaba al alza al tipo de cambio chileno, datos frescos de la economía local ayudaron a seguir estrechando los diferenciales de tasas de interés con EEUU, algo que suele beneficiar al peso.

El tipo de cambio repuntaba levemente este viernes, mientras el dólar rebota a nivel internacional tras dos sesiones de profundas caídas, que estuvieron marcadas por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Antes del mediodía, el dólar-peso subía $ 1,8 hasta los $ 927,8 en las pantallas de Bloomberg, después de perder $ 7,4 este jueves. De mantenerse en estos niveles, la paridad marcaría una baja semanal de más de $ 20, casi compensando sus alzas previas de julio.

El peso chileno se beneficiaba de algunas noticias domésticas, tras cifras sectoriales de junio que están haciendo prever un mejor Imacec. Las ventas minoristas se expandieron 5,1% interanual, por arriba del 3% de la estimación de consenso, mientras que la producción industrial creció 1,3%, contrario a la expectativa general de una contracción de 3,5%.

Por su parte, el informe del INE sobre el mercado laboral reveló que la tasa de desempleo fue de 9,4% en el trimestre abril-junio, cuando en promedio los economistas del mercado esperaban que subiera a 9,5%.

Con ello se estrechaba un poco más el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos, algo que tiende a fortalecer al peso. Mientras a nivel semanal los swaps a un año acumulan un alza cercana a 10 puntos base (pb), las tasas comparables estadounidenses han caído 6,6 pb. El sesgo restrictivo del Banco Central este martes fue un factor clave.

Potencial de caer

Si bien el dollar index recuperaba 0,2%, esto viene tras acumular un fuerte descenso de 1,5% en las dos jornadas anteriores (y de hecho, no logró sostener un repunte mayor visto durante la mañana).

El hecho de que la Fed haya mantenido la tasa de interés, sin darle al mercado una mayor claridad, le asestó un fuerte golpe al billete verde. A esto se sumaron datos de PIB e inflación por debajo de lo esperado en EEUU, junto con especulaciones de una intervención favorable al yen japonés.

"Aún podría haber margen para un mayor long squeezing (apretón de posiciones largas) sobre el dólar global, y seguimos sin atrevernos a afirmar que ya se haya tocado fondo con las últimas caídas. Cualquier dato decepcionante de EEUU debería provocar un reajuste de precios con un tono más dovish (flexible) que antes, especialmente si los precios del petróleo vuelven a estar presionados hacia abajo", escribió el estratega de divisas de ING, Francesco Pesole.

"Las declaraciones desde la Fed también serán cruciales. Si los votos disidentes se convierten en la nueva norma, es probable que los comentarios fuera de las reuniones de los miembros individuales del Comité Federal de Mercado Abierto sean objeto de un mayor escrutinio, ya que los mercados evaluarán las intenciones de voto antes de la próxima reunión", continuó.

Los precios del cobre se estabilizaban, y el petróleo Brent seguía rondando los US$ 90 por barril, a la espera de noticias sobre el conflicto en Medio Oriente. Mientras EEUU e Irán han seguido intercambiando fuego, con algunas pausas, los traders están atentos a cualquier avance en negociaciones que permitan reestablecer una tregua y abrir el estrecho de Ormuz.