Previo a reunión de este martes: Grupo de Política Monetaria recomienda mantener la TPM en 4,5%

El panel de expertos recogió el anunció del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese el fuego y la reanudación del tránsito naviero petrolero en el vital Estrecho de Ormuz.

Los economistas del Grupo de Política Monetaria se alinearon con las expectativas del mercado con una recomendación de que el Consejo del Banco Central mantenga sin cambios la tasa de interés referencial TPM en el actual 4,5% en su reunión de mañana martes.

El panel consideró para la recomendación a una economía chilena que continúa “enfrentando una actividad económica débil”, en el marco de un plano internacional que “presenta riesgos menores que los observados algunas semanas atrás”, producto del anuncio del anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un cese al fuego y la reapertura del tráfico naviero petrolero en el Estrecho de Ormuz.

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En adición, el GPM aseguró que –si se materializa el acuerdo tras la firma que se espera este viernes– la economía local “debiera empezar a tomar un poco más de fuerza hacia fines del de este año”, lo que además responde a otras señales de estabilidad global, como “expectativas de disminuciones tanto en las tasas de interés de los bonos del tesoro en Estados Unidos y caídas del precio del petróleo”, junto a “el típico indicador de aversión al riesgo internacional también ha ido ha ido en caída”, mencionaron.

Asimismo, se destacó a Chile en su rol de “economía abierta”, goza de una posición favorable “cuando hay términos de intercambio y también condiciones financieras más favorables”.

“Nos beneficiamos bastante de esos movimientos y en particular si los efectos en el precio petróleo tienden a ser más duraderos, se va a manifestar internamente en precios de combustibles que van a ser bastante más bajos de los que estamos viendo hoy día”, aseguraron.