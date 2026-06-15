De Concepción a EEUU: inmobiliaria Valmar da el salto al mercado internacional con departamentos de lujo en la costa de Florida que bordean los US$ 4 millones

Junto con el desarrollo residencial, la firma de la familia Imschenetzky (Casinos Marina del Sol) está desarrollando loteos para la venta en Arkansas, en el centro-sur de EEUU, e iniciando un nuevo proyecto en el norte de Buenos Aires. La empresa no descarta expandirse a otros países de Sudamérica.

Con una inversión de US$ 46 millones, inmobiliaria Valmar, de la familia Imschenetzky (Casinos Marina del Sol), está embarcada en su primer proyecto residencial en Estados Unidos, emplazado en la costa de Fort Lauderdale y orientado al segmento de lujo.

The Terraces at Fort Lauderdale es un edificio boutique de 10 pisos que albergará 22 residencias de lujo y que ya registra un 60% vendido. Está ubicado en una zona premium a tan sólo tres minutos de la playa en North Beach Village, colindante con el prestigioso hotel Four Seasons.

El proyecto ofrece unidades de dos a cuatro dormitorios, con superficies interiores que van desde los 165 hasta los 248 metros cuadrados (m2). Una de las características más atractivas del diseño son sus amplios espacios exteriores orientados hacia la costa, con terrazas de hasta 182 m2. Los departamentos son complementados con espacios comunes como piscina, gimnasio y summer kitchens de alto estándar.

El foco comercial está puesto en un público de alto poder adquisitivo, tanto local como internacional, comentó el gerente general de Valmar, Sergio Jara, quien detalló que “los precios van desde US$ 1,6 millones hasta US$ 3,8 millones”.

Perfil de clientes

Jara explicó que, si bien estos montos pueden parecer excepcionalmente altos de acuerdo a los parámetros chilenos, responden a la fuerte demanda del mercado estadounidense. “En zonas como Florida, donde hay un crecimiento inmobiliario importante, muchas personas con alto poder adquisitivo han ido a vivir allí (…) y están dentro de los rangos de precios de mercado, un mercado alto, pero están dentro del mercado, y venden bien”.

El ejecutivo aclaró que no apuntan únicamente a clientes norteamericanos. “Hay muchos clientes que (...) compran su departamento para poder ir a vivir a Florida desde otros estados de Estados Unidos e incluso desde Europa”. A este grupo se suman inversionistas chilenos y latinoamericanos que valoran la importante plusvalía de la zona.

El diseño de los departamentos está pensado fundamentalmente como residencia principal o segunda vivienda de vacaciones, más que para inversionistas de renta, aunque existe la opción de que corredores lo arrienden a valores altos cuando los propietarios no lo estén ocupando.

Ojos en Dubái y Buenos Aires

La decisión de ingresar al mercado inmobiliario de Estados Unidos no sólo se sustenta en el dinamismo de las ventas, sino también en las facilidades para la ejecución de inversiones. Al contrastar la tramitación de permisos con la realidad en Chile, Jara destacó la agilidad estatal norteamericana orientada a la inversión. “Tú vas a los municipios, vas con las distintas autoridades y ellos están con la disposición ayudarte para que el proyecto se pueda materializar lo más rápido posible”. Esto se enmarca, dice, en una política pública que busca “este equilibrio entre el desarrollo económico, social, en armonía con el medio ambiente”.

Según el gerente, el contraste con la realidad nacional, se basaría en un tema de mentalidad y “muchos funcionarios están buscando (...) para que esto no se haga”. No obstante, advirtió que la agilidad norteamericana exige rigurosidad, ya que si un proyecto se presenta con errores, los revisores también son estrictos. Para asegurar el éxito en la tramitología local, Valmar se asoció de manera estratégica con desarrolladores radicados en Miami, quienes lideraron la obtención de permisos y la comercialización directa del edificio. Valmar mantiene una participación de 49% en la propiedad del desarrollo).

La estrategia de internacionalización ha sido un proceso analizado minuciosamente. Jara reveló que, previo a consolidar estas operaciones, en 2025 realizaron una prospección de mercado en Dubái. Sin embargo, decidieron no invertir allí para concentrarse en zonas donde su core de negocio tradicional tuviera un mejor calce. En esa línea, la firma no descarta otros países de Sudamérica y adelantó que en Valmar “estamos iniciando algunas cosas en Buenos Aires, particularmente en la zona de Cardales, en el norte de Argentina”, comentó.

Urbanización en Arkansas

De manera paralela a los proyectos de Florida y Argentina, la firma penquista ha decidido invertir en Bentonville, en el estado de Arkansas, una zona de alto crecimiento impulsada por ser la ciudad que alberga a la matriz operativa de Walmart.

En esta región, el modelo de negocio apuesta por el desarrollo territorial a través de la macrourbanización. “En Arkansas son lotes para venta de 300 a 1.000 m2”, comentó el ejecutivo.

La operación consiste en adquirir grandes paños de tierra, urbanizarlos y vender las subdivisiones directamente al consumidor final o a constructoras locales, que adquieren paquetes de lotes para luego edificar y comercializar las viviendas.

Ambas inversiones internacionales están siendo respaldadas íntegramente con capitales de Valmar, prueba de la estabilidad financiera de la empresa que durante 55 años ha concentrado sus proyectos inmobiliarios en la Región del Biobío.

“Efectivamente, en nuestros 50 y tantos años hemos podido consolidarnos financieramente, somos una empresa sana y adicionalmente tenemos otras inversiones como los casinos Marina del Sol que ya son 100% de la propiedad de la familia Imschenetzky y también el Clínica Andes Salud donde somos dueños de 25%”, dando paso a proyecciones más allá de las inversiones nacionales.