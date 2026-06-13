Grandes supermercados responden al cambio del consumo con ajustes estratégicos y fuertes planes de inversión

El menor crecimiento de los últimos años ha derivado en una recuperación más lenta del consumo, escenario que, según explicó el líder de consumo, retail y salud de EY, José Allué, ha derivado en un comprador más cuidadoso con sus gastos, que compara más precios y exige una mejor relación entre valor y experiencia.

De acuerdo con el ejecutivo, esto ha obligado a los supermercados del país a ser más eficientes para sostener su competitividad, lo que explica buena parte de los movimientos que han impulsado las grandes cadenas.

“No son decisiones tácticas, son ajustes estructurales. Al final, lo que está ocurriendo es una transición bastante clara en el sector. Las compañías están pasando de una lógica de crecimiento a una de creación de valor, donde la eficiencia, la productividad y la disciplina operativa pasan a ser centrales”, enfatizó Allué.

Un ejemplo de aquello es la estrategia que está tomando SMU, ligada a Álvaro Saieh. En el último año, la firma aceleró la conversión de tiendas Mayorista 10 hacia los formatos Alvi y Super10, buscando generar mayor escala, cobertura geográfica y eficiencia operacional.

Aunque la medida impactó inicialmente los resultados, la firma aseguró que los indicadores han mostrado una recuperación progresiva. Las ventas de los locales en reconversión registraron caídas de 11,5% en el tercer trimestre de 2025, de 8,3% en el cuarto trimestre y de menos de 1% durante el primer trimestre de este año, tendencia que, según la empresa, se ha mantenido durante el segundo trimestre.

Además, la supermercadista está reforzando su surtido en categorías de alta relevancia para los consumidores y potenciando marcas propias, con el objetivo de mejorar competitividad en precios.

En Tottus, en tanto, la estrategia ha estado enfocada en fortalecer su propuesta de valor mediante precios más competitivos, un mayor foco en alimentación, el fortalecimiento de marcas propias, mejoras en productos perecibles y el impulso del canal online. “Los resultados han sido muy positivos (...) avanzamos en mejorar nuestros indicadores operacionales y la disponibilidad de productos”, señalaron desde la compañía.

Los avances ya comenzaron a reflejarse en cifras; durante el primer trimestre de 2026, Tottus generó por primera vez un Ebitda superior al de Falabella Retail desde que el grupo publica resultados desagregados por unidad de negocio.

Walmart, por su parte, aseguró que ha continuado fortaleciendo su propuesta de valor mediante una combinación de precios bajos, cercanía, innovación y mejoras en la experiencia de compra, junto con el desarrollo de capacidades logísticas y tecnológicas.

Cencosud ha seguido una estrategia distinta, enfocada principalmente en reorganizar su negocio supermercadista internacional. Durante 2025 alcanzó el control total de The Fresh Market en Estados Unidos, adquirió Makro en Argentina para ingresar al formato mayorista y concretó la venta de 54 tiendas Bretas en Brasil.

En el país, ingresó hace algunas semanas al segmento de descuento mediante Don Salva, formato con el que debutó en Santiago Centro.

Los números

Pese a un escenario económico que sigue presentando desafíos para el consumo, las grandes cadenas no han frenado sus planes de expansión. Walmart Chile, por ejemplo, comprometió una inversión de US$ 1.300 millones para el período 2025-2029, uno de los desembolsos más importantes desde su llegada al país.

El plan considera la apertura de 70 supermercados bajo sus distintos formatos -Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista-, de los cuales cerca del 70% estarán ubicados en regiones. A ello se suman nuevas oficinas corporativas y la ampliación de su centro de distribución en Pudahuel.

SMU también elevó su apuesta. La matriz de Unimarc anunció un plan de inversiones por US$ 400 millones para el período 2026-2028, superior a los US$ 291 millones contemplados en su programa anterior. Los recursos estarán destinados a la apertura de 38 locales en Chile y 22 en Perú, además de remodelaciones y mejoras en su red de tiendas.

En Falabella, el negocio supermercadista también está ganando protagonismo. El conglomerado anunció inversiones por US$ 900 millones para 2026 y Tottus liderará las aperturas del grupo en este ejercicio. La compañía proyecta inaugurar siete supermercados, junto con avanzar en la remodelación de parte de su red de locales.

El holding de la familia Paulmann, por su parte, contempla inversiones cercanas a US$ 600 millones para este año y la apertura de 20 nuevas tiendas, de las cuales 17 corresponderán a supermercados.

Hacia adelante, Allué sostuvo que el principal desafío será crecer sin perder eficiencia. Explicó que aún existe una alta fragmentación en la cadena de valor, lo que abre una oportunidad relevante de mejora, especialmente con la incorporación de nuevas tecnologías como la IA.

“El desafío ya no es tanto definir la estrategia correcta, sino sostener en el tiempo una ejecución disciplinada que permita equilibrar precio, experiencia y eficiencia en un negocio cada vez más exigente”, concluyó.