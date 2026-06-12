Parque Arauco busca startups para probar soluciones tecnológicas en Chile, Perú y Colombia

La compañía abrió una convocatoria regional para identificar herramientas que mejoren la experiencia de clientes, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de sus malls y activos inmobiliarios. En las dos versiones anteriores del programa participaron más de 200 startups y nueve llegaron a implementar pilotos en sus activos.

Parque Arauco abrió una nueva convocatoria para startups de América Latina con el objetivo de identificar soluciones tecnológicas que puedan ser implementadas en sus centros comerciales y otros activos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia.

La iniciativa, denominada Startup Challenge 2026 y desarrollada junto a la aceleradora de innovación corporativa Innspiral, estará abierta entre el 10 de junio y el 10 de julio. El foco estará puesto en emprendimientos capaces de responder a desafíos ligados al crecimiento del negocio, experiencia de clientes, eficiencia operacional y sostenibilidad.

La apuesta se enmarca en una tendencia que ha ganado terreno en los últimos años: el modelo denominado Venture Client, mediante el cual grandes compañías incorporan startups como proveedoras de soluciones tecnológicas para resolver necesidades concretas de sus operaciones, sin necesariamente invertir en ellas.

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Según datos entregados por la compañía, las dos versiones anteriores del programa convocaron a más de 200 startups provenientes de más de 30 países. De ese grupo, nueve terminaron desarrollando pilotos en distintos centros comerciales operados por Parque Arauco.

Uno de los casos destacados es KSI Vision, startup uruguaya especializada en analítica de datos, que tras participar en la primera edición continuó trabajando con la empresa. La firma entrega información sobre comportamiento de consumidores y desempeño comercial de las tiendas, en una relación que evolucionó más allá de una prueba piloto.

La compañía inmobiliaria, que opera más de 1,3 millones de metros cuadrados arrendables en la región entre centros comerciales, outlets, strip centers y proyectos multifamily, ha reforzado durante los últimos años su vínculo con el ecosistema emprendedor y de innovación.

El interés de corporaciones por este tipo de programas responde, según actores de la industria, a la necesidad de acelerar la adopción de nuevas tecnologías en sectores con operaciones complejas e intensivas en infraestructura, donde las startups pueden ofrecer herramientas especializadas que serían más difíciles o costosas de desarrollar internamente.