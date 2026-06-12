Parque Arauco busca startups para probar soluciones tecnológicas en Chile, Perú y Colombia
La compañía abrió una convocatoria regional para identificar herramientas que mejoren la experiencia de clientes, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de sus malls y activos inmobiliarios. En las dos versiones anteriores del programa participaron más de 200 startups y nueve llegaron a implementar pilotos en sus activos.
Noticias destacadas
Parque Arauco abrió una nueva convocatoria para startups de América Latina con el objetivo de identificar soluciones tecnológicas que puedan ser implementadas en sus centros comerciales y otros activos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia.
La iniciativa, denominada Startup Challenge 2026 y desarrollada junto a la aceleradora de innovación corporativa Innspiral, estará abierta entre el 10 de junio y el 10 de julio. El foco estará puesto en emprendimientos capaces de responder a desafíos ligados al crecimiento del negocio, experiencia de clientes, eficiencia operacional y sostenibilidad.
La apuesta se enmarca en una tendencia que ha ganado terreno en los últimos años: el modelo denominado Venture Client, mediante el cual grandes compañías incorporan startups como proveedoras de soluciones tecnológicas para resolver necesidades concretas de sus operaciones, sin necesariamente invertir en ellas.
Según datos entregados por la compañía, las dos versiones anteriores del programa convocaron a más de 200 startups provenientes de más de 30 países. De ese grupo, nueve terminaron desarrollando pilotos en distintos centros comerciales operados por Parque Arauco.
Uno de los casos destacados es KSI Vision, startup uruguaya especializada en analítica de datos, que tras participar en la primera edición continuó trabajando con la empresa. La firma entrega información sobre comportamiento de consumidores y desempeño comercial de las tiendas, en una relación que evolucionó más allá de una prueba piloto.
La compañía inmobiliaria, que opera más de 1,3 millones de metros cuadrados arrendables en la región entre centros comerciales, outlets, strip centers y proyectos multifamily, ha reforzado durante los últimos años su vínculo con el ecosistema emprendedor y de innovación.
El interés de corporaciones por este tipo de programas responde, según actores de la industria, a la necesidad de acelerar la adopción de nuevas tecnologías en sectores con operaciones complejas e intensivas en infraestructura, donde las startups pueden ofrecer herramientas especializadas que serían más difíciles o costosas de desarrollar internamente.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
FNE advierte que normas del Minvu frenan competencia y elevan los costos: recomienda cambios profundos
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete