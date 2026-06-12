Juan Andrés Fontaine, exministro de Economía: “Lo más probable es que crezcamos cerca del 4% a fines de año e inicios de 2027”

El director de empresas dice que no comparte el actual clima de pesimismo. Y aunque cree que la primera parte del año está perdida, hay condiciones -en especial externas- para retomar un mayor ritmo en los dos últimos trimestres.

Juan Andrés Fontaine reconoce que le ha sorprendido el “frío” inicio de año que ha mostrado la economía chilena, con cuatro resultados a la baja consecutivos del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec).

El exministro de Economía y de Obras Públicas en las dos administraciones de Sebastián Piñera refuerza esta idea en vista de que, hasta antes de que estallara la guerra en Medio Oriente, el dólar venía a la baja en Chile, al igual que el precio del petróleo y con un cobre que se había empinado a máximos históricos, sobre US$ 6 la libra,“cosa que yo no esperaba ver nunca en mi vida”, dice entre risas este economista de la UC y magíster de la Universidad de Chicago.

Sin embargo, hacia adelante este académico y director de empresas se rebela ante el pesimismo imperante, que se refleja en que las perspectivas de crecimiento del PIB de Chile para este año ya se sitúan más bien en 1,5%, que en 2,5% que se vislumbraba a inicios de este año.Fontaine cree que hacia la segunda parte del año la economía podría expandirse a tasas internuales de 4%, dejando atrás un primer semestre que mostrará una tasa de variación de 0%, calcula.

- ¿Qué explica el mal inicio del año?

- El enfriamiento de la economía partió la verdad el año pasado. Si uno toma el crecimiento del segundo semestre de 2024 en términos anualizados fue del 4% y el crecimiento del segundo semestre del año pasado fue de 0,5%. O sea, ahí es donde se produjo realmente el frenazo.

Eso tiene que ver con que a lo largo del tiempo se fue haciendo cada vez más patente este prolongado debilitamiento de la construcción y de las condiciones del mercado laboral, cuyo impacto finalmente también empezó a resentir al sector comercio.

Ahora, uno esperaba que el primer trimestre de este año esto cambiara para bien. Había varios indicadores en ese sentido.

- ¿Como cuáles?

- La bolsa estaba subiendo fuerte, el peso se estaba fortaleciendo, el precio del cobre en las nubes, mientras el petróleo estaba bajo. Todo era una combinación muy favorable. A eso se agrega también las expectativas generadas por el cambio de gobierno, lo que hacía pensar de que iba a dar vuelta esta situación. Y eso no ocurrió.

- ¿Cuán negativo será este primer semestre?

- Lo más probable es que el primer semestre de este año el crecimiento esté en torno a 0%.

Ahora, si uno mira el desglose de los componentes de la demanda para encontrar una explicación, lo que realmente hace la diferencia es la inversión, que venía creciendo fuerte y se frena. Los grandes proyectos se están materializando a un ritmo muy fuerte, pero mi hipótesis es que hubo un freno a las adquisiciones de maquinarias y a las acumulaciones de inventario, a la espera que se decantara este cambio que estaba sufriendo la economía. Esto lo considero simplemente un bache pasajero.

- La guerra terminó complicando todo el panorama.

- Claro. Los consumidores sufren un impacto fuerte del shock del petróleo. Pero también es la revelación de que la situación fiscal era bastante más mala de lo que se preveía.

Entonces, ese clima que se genera a partir de comienzos de marzo hace que esto, que podría haber sido un bache pasajero, probablemente se extienda durante el segundo trimestre. Ahora, yo espero que ese pesimismo sea infundado. No veo que haya razones para tornarse tan pesimistas como indican las encuestas de expectativas.

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- ¿Qué lo hace pensar que el escenario podría mejorar?

- Lo paradójico es que, pese a todos los temores de la guerra, la economía mundial ha seguido creciendo, impulsada por Estados Unidos y China.

Si algo demuestra la historia económica chilena es que los ciclos de expansión y de contracción están extraordinariamente correlacionados a los términos de intercambio, que hoy están en máximos históricos. Pese al alza del petróleo, nuestra capacidad de compra en el exterior, gracias al alto precio del cobre, es de 30% superior. O sea, deberíamos estar con condiciones de crecimiento mucho mejores. Yo por eso no comparto el pesimismo.

Además, lo que estamos viviendo con la colocación de SpaceX es que los mercados están dispuestos a financiar esta enorme ola de inversiones en electrificación, en data centers para la inteligencia artificial, en robotización, en descarbonización, para combatir el cambio climático. Esa ola de inversión en la electrificación implica una enorme demanda de cobre, de litio y de otros productos mineros. Y Chile en el mundo es el país minero por excelencia.

Entonces, si hay un país que está ubicado en este momento en la cresta de la ola, es Chile gracias a su riqueza minera.

- ¿Es alcanzable crecer al 2% o más este año?

- Habiendo perdido la primera mitad del año, es imposible o altamente improbable alcanzar un crecimiento del 2% este año.

Pero eso no quita que lo más probable es que estemos creciendo cerca del 4% en términos interanuales a fines de este año y a comienzos del próximo. O sea, si miramos los próximos 12 meses, deberíamos estar con tasas de crecimiento considerablemente más altas que las que hemos vivido en los últimos tiempos.

Ley miscelánea

- ¿Esa proyección en qué se sustenta, además del escenario externo? ¿Base de comparación, el avance de la ley miscelánea?

- La aprobación del proyecto misceláneo puede ser un un gatillante de un cambio muy importante de las expectativas. Hay un consenso en la importancia de la rebaja del impuesto corporativo para ser un impulso muy potente al crecimiento económico.

También la invariabilidad tributaria me parece de una extraordinaria importancia, precisamente porque ha habido tanta volatilidad en las tasas tributarias.

Recuerdo que cuando se elevó la tasa corporativa desde 17% a 20% yo dije que el gran riesgo era que se desanclara la tasa de Impuesto de Primera Categoría, que había estado anclada al 17% por mucho tiempo en el período precisamente que Chile más creció. Y creo que eso fue lo que ocurrió, desgraciadamente.

- Ahora, el gran debate respecto del proyecto es el impacto fiscal de las rebajas de impuestos, que se compensan recién en 2033-2035. ¿Qué opina de esa discusión?

- Toda decisión de política económica es riesgosa. Lo que hay en los números que ha presentado tanto el Consejo Fiscal Autónomo como el propio gobierno, es que si se produce el crecimiento esperado por efecto de estas medidas y se acompaña con una dosis muy importante de austeridad fiscal, el déficit fiscal convergería gradualmente a una situación perfectamente sostenible.

- Pero hay ejemplos de apuestas que resultaron mal, como la reforma tributaria de 2014.

- Sí, pero en lo más reciente está la que efectuó el gobierno anterior respecto de la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, y que pese a que el FMI, el CFA y que otros expertos le advirtieron al gobierno que los números que estaba usando eran cuentas alegres, el ministro de la época, Mario Marcel, ignoró esas esas advertencias, hizo caso omiso de ellas. Y paradojalmente, hoy día se erige como paladín de la prudencia fiscal.

Yo creo que las proyecciones del gobierno en este proyecto son prudentes y, muestra de aquello, es que el riesgo soberano prácticamente no varió tras la presentación de este proyecto.

- ¿Qué cambiaría y que mantendría de este proyecto?

- Para mí lo medular es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría del 27 al 23%, pero que -si de mí dependiera- yo lo bajaría a 20%.

Medular también me parece la invariabilidad tributaria. Y también lo que se está haciendo en materia de agilizar y dar más estabilidad a los permisos.

Creo que es valioso el crédito tributario al empleo, que ha sido bastante objetado por distintos colegas por ser caro, pero creo que apunta a un problema bien importante, que es el alza de los costos laborales. Hay una amenaza para los empleos actuales y futuros producto también de la inteligencia artificial. Uno puede discutir los detalles, pero creo que va en el sentido correcto.

AC contra Grau

- ¿Daña la institucionalidad la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau?

- Ciertamente, esa discusión no contribuye a los entendimientos entre gobierno y oposición, que son bien importantes para elaborar buenas políticas públicas.

Pero creo que no puede ignorarse que la Dipres ha encontrado serias inconsistencias en las cifras fiscales publicadas por la administración anterior que no han sido satisfactoriamente aclaradas por esas autoridades.

Ahora, mirándolo desde el punto de vista positivo, si la acusación prospera, creo que el exministro tendrá la oportunidad de explicar ante el Senado qué pasó.

“Mientras la inflación no dé señales de alcanzar el 3%, es razonable que el Banco Central mantenga la tasa” El economista cree que una pronta resolución de la guerra en Medio Oriente podría impulsar una nueva baja del dólar.