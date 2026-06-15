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Dirección de Obras de Viña del Mar acoge “parcialmente” reclamación de inmobiliaria y revive proyecto Alto Santorini en Reñaca

La empresa alegó que la caducidad del permiso de construcción no procedía ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales, lo que fue admitido por la unidad técnica municipal.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 08:15 hrs.

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<p>Dirección de Obras de Viña del Mar acoge “parcialmente” reclamación de inmobiliaria y revive proyecto Alto Santorini en Reñaca</p>

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