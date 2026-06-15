Dirección de Obras de Viña del Mar acoge “parcialmente” reclamación de inmobiliaria y revive proyecto Alto Santorini en Reñaca

La empresa alegó que la caducidad del permiso de construcción no procedía ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales, lo que fue admitido por la unidad técnica municipal.

La Inmobiliaria Lote 21 SpA se anotó un triunfo luego que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar acogiera “parcialmente” el recurso de reposición interpuesto por el privado. Así, la unidad técnica comunal dejó sin efecto la resolución que declaró la caducidad definitiva del permiso de construcción del proyecto inmobiliario Alto Santorini, en el sector de Reñaca Norte, en las inmediaciones del Campo Dunar de Concón, otorgado en 2017.

En mayo pasado, la DOM dictó la resolución N°71, mediante la cual el municipio constató la caducidad del permiso del proyecto ubicado en Reñaca Norte N°30, argumentando que las obras permanecieron paralizadas por más de tres años.

No obstante, la inmobiliaria reclamó, argumentando que la paralización no fue producto de abandono ni inactividad del titular, sino consecuencia de sentencias judiciales, órdenes de no innovar y exigencias ambientales que impedían continuar las obras.

En el recurso presentado por la inmobiliaria, ésta sostuvo que la DOM “pretende transformar una imposibilidad jurídica de ejecutar obras (impuesta por sentencias, órdenes de no innovar, tramitación ambiental obligatoria y actos administrativos de inhibición) en una paralización imputable al titular. Esa operación resulta ilegal, arbitraria y todavía más, contradictoria con la conducta previa de la propia Municipalidad”.

En su presentación, el privado agregó que durante ese período el proyecto estuvo sometido a una orden de ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de una orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El pasado 9 de junio, el director de la DOM, Joan Saavedra, resolvió “acoger parcialmente” el recurso de reposición interpuesto por la inmobiliaria, excluyendo del cómputo de paralización de obras el plazo desde el cual se dictó la resolución de orden de no innovar por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y actualmente en trámite ante la Corte Suprema.

“De los nuevos antecedentes aportados en el recurso de reposición, se tiene que el titular del permiso efectivamente se vio impedido de realizar las obras al amparo del precitado permiso de edificación durante el lapso de tiempo por orden de no innovar, la cual se mantiene desde el 23.12.2019 hasta la fecha, sin perjuicio que a su vez, el permiso requiere obtener la respectiva aprobación mediante Resolución de Calificación Ambiental a f in de ejecutar las obras ya iniciadas”, sostuvo el director de la DOM.

Los procesos

El proyecto Alto Santorini considera dos torres independientes de 28 y 10 pisos destinadas a uso habitacional y comercial, con una inversión de US$ 44 millones. Se emplaza en un terreno de aproximadamente 5.720 metros cuadrados y forma parte del sector de Reñaca Norte donde se produjo la crisis de socavones que afectó al edificio Kandinsky.

En diciembre de 2020, la Inmobiliaria Lote 21 SpA presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, en el cual el privado detalló que la obra comenzó su construcción en junio de 2018 y, en mayo de 2019, las obras fueron paralizadas cuando existía un 20% de avance de la obra gruesa del edificio habitacional.

En 2018, y debido a su ubicación -inmediatamente contiguo al Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón- la Municipalidad de Concón solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente la fiscalización de las obras, por ubicarse “en” dicho Santuario. La entidad ratificó que la iniciativa no supera los límites del santuario y que, por lo tanto, se ejecuta fuera de dicha área.

Adicionalmente, la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur Bascuñan, en resguardo del Santuario, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue acogido en primera instancia, siendo luego confirmado el fallo por la Corte Suprema, ordenándose el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la presentación de un EIA.

Actualmente, el estudio está en etapa de entrega de los pronunciamientos de los organismos públicos sobre la obra. La Municipalidad de Viña del Mar dijo que la iniciativa “profundiza los daños ambientales irreparables sobre el ecosistema relicto del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar Punta de Concón”.