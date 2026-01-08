Grandes empresarios valoran definiciones económicas de Kast y anticipan mayor dinamismo en los negocios

El mensaje entregado por el Presidente electo, José Antonio Kast, y su principal asesor económico, Jorge Quiroz, durante el encuentro del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) fue considerado un hito relevante para lo que viene a partir del 11 de marzo.

Desde los ojos de los principales representantes del mundo empresarial, el mensaje entregado por el Presidente electo, José Antonio Kast, y su principal asesor económico, Jorge Quiroz, durante el encuentro del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) de ayer jueves fue considerado un hito relevante para lo que viene.

Tanto el tono como las definiciones en torno a inversión, permisos y certeza normativa fueron leídas como un giro respecto de los últimos años, marcados por mayor incertidumbre y menor dinamismo económico.

Ejecutivos y directores de compañías como Colbún, Sigdo Koppers y WOM valoraron que las nuevas autoridades pusieran en el centro la necesidad de reactivar el crecimiento y volver a hacer competitivo al país, especialmente en un momento donde Chile necesita atraer capitales y destrabar proyectos que se mantienen detenidos o en evaluación.

La apuesta, dijeron, es que el nuevo ciclo ayude a recuperar el apetito inversor, a mejorar las condiciones para operar, recuperar la posición que tuvo Chile en la región y avanzar hacia un escenario económico más favorable:

Heriberto Urzúa, vicepresidente de Sofofa y director de Forus: “La mejor política social que existe en una nación es el desarrollo. No tengo ninguna duda que Chile va a andar muy bien. Todos van a invertir en el país porque van a creer en él”.

Gonzalo Said, presidente de Coca-Cola Andina: “A mí lo que más me llamó la atención es la persona de Kast, una persona muy humana, muy transparente. Lo que está diciendo no es solo discurso, está con los pies a poner esto en práctica”.

Claudio Muñoz, director de WOM: “Esto genera optimismo, entusiasmo, ganas de pensar en un Chile distinto: un Chile que invierte, un Chile que crece, que mejora las condiciones laborales. Ese Chile que todos estamos esperando hace mucho tiempo”.

Juan Eduardo Errázuriz, presidente de Sigdo Koppers: “Nosotros somos una consecuencia de las inversiones. Así que lo único que deseamos es que haya más inversión. Yo creo que va a haber más, se vienen tiempos mucho mejores”.

Alfredo Moreno, director de Codelco y de Falabella: “Hay una visión de cambio de política. El país va a volver a ganar su atractivo. Y si lo hacemos bien, tenemos una buena posibilidad de retomar una senda de crecimiento acelerado”.

Holger Paulmann, presidente de Icare y de Sky: “Yo estoy optimista. Tenemos una oportunidad que no sucedía hace más de 25 años, que es que todo el mundo sabe que las principales prioridades son la seguridad y el crecimiento”.

José Ignacio Escobar, CEO de Colbún: “Efectivamente tenemos temas urgentes que destrabar, y Kast lo tiene súper claro. Me gusta mucho que todo ese material está preparado para llegar y ser implementado en marzo”.