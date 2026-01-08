Kast en clave política: ante empresarios, lanza duros dardos al Gobierno saliente y pide rechazar el reajuste del sector público por los "amarres"

"Tenemos que hacer un ajuste fiscal. Nosotros tenemos que respetar lo que no podemos gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre", declaró.

Cerca de las 8 de la mañana de este jueves, comenzaron a llegar distintos empresarios a un evento clave para entender de primera fuente los planes del nuevo Gobierno: un encuentro organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) para escuchar al Presidente electo, José Antonio Kast.

El futuro mandatario llegó acompañado de sus principales asesores, como su próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; al eventual titular de Interior, Claudio Alvarado; su vocera, Mara Sedini; el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García; y el probable ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Kast hizo su presentación a las 24 mesas y más de 120 asistentes a El Golf 40.

De hecho, la presencia de Quiroz no pasó inadvertida entre los asistentes, que lo saludaron calurosamente y lo aplaudieron al ser presentado por el republicano, quien pese a todo evitó confirmarlo oficialmente como titular de Hacienda y así mantener la expectación para los días entre el 20 y 22 de enero, cuando presente oficialmente su gabinete.

Pese a las arremetidas que había querido evitar durante la semana contra el Presidente Gabriel Boric -dada sus declaraciones por la situación de Venezuela- Kast reiteró su posición de que “él era solo el Presidente Electo”. Aunque en esta ocasión, lo hizo con un tono que dejó entrever una mirada crítica hacia la administración saliente.

El discurso del exdiputado empezó bajo la idea gobernar con realidad y de tener el “coraje” y “decisión” para hacer los cambios que Chile requiere. Asimismo, dejar el precepto que optó el Gobierno actual de solo preocuparse y no "ocuparse".

En ese marco, fue especialmente crítico con la administración actual respecto de la reconstrucción de Viña del Mar y del proyecto de reajuste del sector público, apuntando a que este último se sostiene “bajo un presupuesto que no existe” y acusó que eso dificultaba el ajuste fiscal que tanto énfasis puso durante su campaña.

"Tenemos que hacer un ajuste fiscal. Nosotros tenemos que respetar lo que no podemos gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre. Eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía. Si lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer el último mes", comentó.

Así el Presidente electo arremetió contra el reajuste del sector público, pidiendo al Congreso rechazar dicha legislación: "Entonces, esperamos que el Parlamento en esto sea firme y que diga que no corresponde dentro de la ley de reajuste pasar una ley miscelánea. Eso es no jugar con las reglas que la sociedad necesita".

Por su parte, el presidente de Icare, Holger Paulmann, también destacó la importancia de la actividad -titulada “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”- y explicó que “el mundo empresarial también tiene responsabilidades. No solo de invertir y generar empleo, sino también de contribuir a elevar los estándares, trabajar en conjunto con la academia, innovar y actuar con responsabilidad (...) generar el espacio para que las buenas ideas trasciendan y apalanquen el crecimiento y sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa”.

Ministros presentes

También, Kast agregó que en la sala había varios ministros, pero que no iba a confirmar a nadie porque después la prensa especula, que el 20 de enero se va a confirmar si hay biministerios, triministerios, o no hay. “Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierra, a la prensa le gusta especular”, dijo.

Quien sí volvió en voz del propio Presidente electo fue su excontendora en la carrera presidencial, Jeannette Jara, a la cual Kast planea "tomarle la palabra" en algunos asuntos que ella acusaba como la política en torno al Consejo de Monumentos Nacionales.

"Tomó decisiones relevantes para lo que podía haber sido el Gobierno de ella que serán muy relevantes para el Gobierno nuestro, porque le vamos a tomar la palabra. Cuando ella hablaba del tema de Monumentos Nacionales y decía que estaba mal la cosa, bueno, nosotros vamos a ratificar el dicho de ocupar esa fuerza para hacer algunos cambios, al igual que en otras materias que ella se pronunció", detalló.

Kast también tuvo palabras de agradecimiento al exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien lo acompañó en el desayuno en su mesa.

"Si todos tuviéramos la misma predisposición a tener la claridad que estamos pasando por un momento crítico, por una crisis, pero una emergencia y nos pusiéramos detrás a empujar nuestro país, hoy día tendríamos mucho más avanzado de lo que necesitamos para este momento. Así que muchas gracias Presidente", agradeció Kast por la compañía del exmandatario, con quien ya se ha reunido previamente en dos ocasiones.

Sin embargo, el ambiente al interior de la sala combinó momentos distendidos, con risas entre los asistentes, pero que con el paso del discurso -que se extendió por cerca de 48 minutos- reflejaban cierto desinterés debido a la alta expectativa de adentrarse en los temas económicos de fondo.

En ese contexto, el Presidente electo cedió la palabra a quien sí terminó concentrando buena parte de la atención de la jornada: Quiroz, quien profundizó en los cuellos de botella asociados a la permisología y la inversión, y adelantó algunos de los principales desafíos económicos que marcarán el trabajo del equipo entrante de cara a su llegada a La Moneda.