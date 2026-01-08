Quiroz entrega su primer mensaje como próximo ministro de Hacienda: “Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”

En un evento organizado por Icare, Quiroz dijo que “vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile”

Pese a que el evento del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) tenía por nombre “Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo”, la verdad es que José Antonio Kast no fue el único que expuso, ya que en el panel de preguntas quien dio más sustancia a los planteamientos fue su coordinador económico y futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Y es que el propio Kast pidió que lo acompañara en la conversación. “Hay materias en las cuales yo reconozco que no soy experto, y me pueden hacer preguntas que requieran una respuesta más concreta, así que le quisiera pedir a Jorge que nos acompañe acá porque yo puedo dar el titular, y si alguien no queda conforme con el titular, Jorge puede profundizar en algunas cosas”, dijo.

Y si bien el mandatario electo respondió las preguntas, fue Quiroz quien entregó detalles. De hecho, en materia regulatoria dijo que “nos hemos acostumbrado, ya después de muchos años y no solo en los últimos cuatro, a trabajar como si fuera normal estar en medio de una maraña regulatoria, y eso no es normal. Los países no funcionan así. Esto lo vamos a cambiar de manera muy fundamental”, adelantó, e insistió en que aquí es crucial trabajar con personas que entiendan la relevancia de acelerar los proyectos.

Sobre este tema, aseguró que existen US$ 12.000 millones en inversión que ya han pasado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que están detenidos, porque han sufrido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias correspondientes para resolverlas. “La primera medida es que dentro de 45 días llamamos a resolver esa situación”, aseguró, y agregó que “tenemos el compromiso de que todas las inversiones que han sido ingresadas hace más de dos años, resolverlas en el curso del año siguiente, y eso se puede”.

Con relación a esto, Quiroz aseguró que “derechamente” se van a eliminar los permisos.

Ya entrando en la realidad de algunos sectores, dijo que, por ejemplo, en minería, adoptarán medidas para acelerar la producción.

“Podemos aumentar la producción en los siguientes 12 a 24 meses en, al menos, un 10%. Eso es medio millón de toneladas, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y tenemos los proyectos identificados”, aseguró.

También, el socio de la consultora Quiroz & Asociados delineó sus objetivos a cargo de la cartera de Hacienda: "Yo sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá”.

Guiño a la construcción

También hubo mensajes a los representantes de la construcción en la cita. Aquí, Quiroz apuntó a cambiar y eliminar instructivos.

“La formación bruta de capital fijo, que es la esencia de la inversión en un país, el 70% es construcción. Y ese 70% está agobiado por una maraña de regulaciones que nacen de la ordenanza de urbanismo, construcción y de la arbitrariedad de tres, cuatro décadas de Seremi y de directores de Obras Municipales. Y eso es un tema que le hemos dado harto, y hay que cambiar la ordenanza y hay que terminar con ciertas legislaciones que son ilegales”.

Así, aseguró que como primera medida se eliminarán 15 mil instructivos de Departamentos de Obras Municipales. “¿Y cómo se eliminan? Con una circular. Después tenemos 1.500 circulares. Las vamos a reducir a 11”, aseguró.

Así, con todo, planteó que “vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo”. Una medida que, a su juicio, podría impactar en el precio de las viviendas.

“Las casas son muy caras porque hemos inventado formas de que sean caras, por eso no es una solución el pie cero”, insistió, agregando que se deben “liberar las amarras de la inversión”.

Proyectos de ley “escritos”

En esa línea, agregó que el país tiene un “potencial de crecimiento enorme”.

“Este es un tema para el que llevamos preparándonos mucho tiempo, y vamos a llegar el día 11 de marzo con los decretos escritos, los proyectos de ley escritos y la disposición inmediata. Vamos a ver quién no sale de vacaciones en febrero para conversarlo a nivel legislativo y que esta cosa pase y camine. En eso estamos”.

Su frase fue interrumpida por Kast, quien agregó que “solo una aclaración, pero yo creo que van a haber dos ministerios 24/7, y el resto vamos a tomar vacaciones”, dijo, generando risas entre los asistentes.

Agenda laboral

En materia de empleo, el economista dijo: "Si uno fuera economista así manchesteriano y viviéramos en un mundo así distinto hoy día, bueno, se diría que el problema es la distorsión laboral, hay que eliminar el salario mínimo, hay que hacer esto, pero sabemos que en el acuerdo social hay cosas para adelante y no hoy día. Entonces tenemos que ir, a lo que se llama en economía el segundo mejor, y el segundo mejor es compensar esa distorsión. Ese es el tema número uno”, planteó.

Así, también destacó la apuesta de avanzar en un crédito tributario asociado a la contratación de trabajadores de menores remuneraciones, y habló de la necesidad de facilitar la exportación de servicios.

Sobre la exportación de servicios, Quiroz dijo que "acá hay una oportunidad espectacular de empleo de gente joven”.

“Esto se parece mucho a lo que teníamos en los años 80, subsidios a exportaciones no tradicionales, es lo mismo. Y esto viene, y lo vamos a hacer con toda fuerza. Por lo tanto, este crédito no solo va a estar para defender el empleo de menor ingreso, sino también el que esté destinado a exportar servicios del conocimiento”, dijo.

“Argentina desarrolló una tremenda oportunidad de exportación de servicios porque aisló de todas sus distorsiones a este sector. Un datito más, ustedes han escuchado de la OMC, la OMC dice que no se pueden subsidiar las exportaciones, sí señor. Pero eso se aplica solo a las de bienes. Los servicios no tienen ningún tipo de restricción, y por lo tanto el mercado de quien exporta servicios y quien no, se está disputando hoy día. Es muy parecido a lo que hacía el sudeste asiático en los años 60, cuando empezó a expandir con subsidio a la exportación”, destacó.

Así, concluyó que “vamos a hacer lo que sea que sea necesario para recuperar crecimiento en Chile”.