Presión inflacionaria en el corto plazo y ajuste a la baja en proyección de PIB: la economía que recibe al Gobierno

En medio de la alta volatilidad en los mercados globales por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán -que ha presionado particularmente la cotización del petróleo-, los analistas anticiparon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subiría 0,5% en marzo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE).

En el sondeo que difundió este martes el Banco Central, los consultados todavía esperan una baja de 25 puntos base a mediados de año en la Tasa de Política Monetaria (TPM), que actualmente se mantiene en 4,5%.

Asimismo, en la antesala de que asuma el Presidente electo José Antonio Kast, los analistas proyectaron que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) habría crecido un 1,8% anual en febrero, con lo que el PIB del primer trimestre se expandiría un 1,6% y un 2,5% en todo 2026 versus el 2,6% de la encuesta previa.

La inflación anual, en tanto, alcanzaría a 3% en diciembre de 2026, pese a las alzas del tipo de cambio y el petróleo.

Sobre el dólar, la EEE pronosticó que se ubicaría en torno a $ 900 dentro de dos meses. La encuesta anterior veía un nivel de tipo de cambio cercano a $ 860.

Los tres retos clave

En un reciente informe, Capital Economics advirtió que el próximo Gobierno podría enfrentar dificultades en sus objetivos económicos.

La firma presentó dudas de que la administración del republicano “pueda revitalizar el sector del cobre y ejecutar sus ambiciosos recortes del gasto público con la rapidez prevista”, ya que estiman que la política fiscal será mucho más restrictiva este año en comparación con el año pasado.

Además, el actual conflicto en Irán podría suponer un problema para las metas de actividad.

“Considerando el impacto en los términos de intercambio derivado del reciente aumento de los precios de la energía, es poco probable que el crecimiento del PIB se acelere al 4% anual, como prevé el equipo de Kast”, escribió la economista de mercados emergentes de Capital Economics, Kimberley Sperrfechter.

El reporte también señala tres retos clave que enfrentará Kast.

El primero es el fortalecimiento de las finanzas públicas, después de que el actual Gobierno incumpliera sus objetivos fiscales por tercer año consecutivo y llegara a un déficit de 2,8% del PIB.

No obstante, se advierte que el recorte de US$ 6.000 millones en los primeros 18 meses será un desafío para el próximo oficialismo, que no tendrá mayoría en el Congreso. En tanto, el recorte del impuesto corporativo del 27% al 23% podría afectar los ingresos del Gobierno.

“En general, creemos que la consolidación fiscal será más lenta de lo previsto por la administración Kast”, indica el análisis.

El segundo desafío es impulsar el crecimiento del sector del cobre -cuya producción cayó de un máximo de 5,8 millones de toneladas métricas en 2018 a 5,4 millones el año pasado- a través de la continuación de la agilización de la tramitación de permisos y la agenda política a favor de las empresas.

El tercer y último reto para la administración de José Antonio Kast sería geopolítico, por encontrarse entre medio de Estados Unidos -su estrecho aliado ideológico- y China, el principal socio comercial de Chile.