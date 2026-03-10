Landerretche y Schmidt-Hebbel levantan alertas por la guerra en Medio Oriente, pese a mensaje de Trump

Un duro comienzo económico espera al Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast a partir de este miércoles. Esa fue una de las principales ideas que discutieron los economistas Óscar Landerretche y Klaus Schmidt-Hebbel en el seminario anual de Vinci Compass, evento que estuvo marcado por la guerra en Medio Oriente.

Landerretche planteó que “el escenario internacional es problemático para esa agenda”, en referencia a los planes económicos de Kast.

Y recordó lo que ocurrió en los anteriores gobiernos de derecha. “Los dos gobiernos del Presidente Piñera tuvieron un primer año muy bueno. Y ese primer año ocurrió sin que hubiera ninguna política pública. Era simplemente el hecho de que había un proyecto político del mismo color del sector privado”, mencionó, y agregó que “después se desinfló”.



Respecto a la guerra, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile advirtió que puede que el conflicto sea algo más persistente.

“Ha habido un patrón de guerras en el último tiempo de Estados Unidos que son guerras cortas, que generan una disrupción económica transitoria, Estados Unidos consigue o no consigue lo que quiere, y ‘chao, listo’. Yo creo que eso es lo que los mercados tienen en la cabeza en este momento, algo que no pasa de, un mes, dos meses, y game over”, planteó el economista.

“Pero hay otra hipótesis, que es la hipótesis de ‘this time is different’. Porque se sabe que Irán no es Venezuela ni Irak”, continuó.

Por otra parte, el académico planteó que esto todavía es una noticia en desarrollo. “A veces (las potencias) se enredan en guerras eternas, interminables. Habría que ver cuánto de esto impacta. Yo creo que es demasiado temprano para determinarlo”, lanzó.

A su vez, Landerretche cuestionó que los mercados le hayan creído al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus dichos sobre que la guerra estaba “prácticamente terminada”. “Yo le otorgo baja credibilidad a lo que diga Donald Trump, francamente. Porque para terminar con esa guerra se necesita a Trump, se necesita a Israel, se necesita a Irán y se necesitan los estados del Golfo”, opinó.

Por otro lado, Schmidt-Hebbel calificó de “salvaje” lo que ha ocurrido en los mercados financieros en los últimos días -a raíz del conflicto bélico-.

Y postuló que dado lo ocurrido, tanto la Reserva Federal como el Banco Central deberían optar por una postura de “wait and see”, por lo menos hasta abril.