Subrei cierra gestión con una tercera oferta comercial de India y ve margen para la firma de un acuerdo en los próximos meses

A sólo horas de dejar su cargo, la subsecretaria Claudia Sanhueza afirmó que el CEPA que se negocia incluye un capítulo de minerales críticos y los pendientes se refieren al sector agropecuario.

Concluyendo su paso por la cartera, este lunes la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, lideró una reunión conocida Cuarto Adjunto para dar cuenta de la tercera oferta que está sobre la mesa respecto a la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) con India.

Un tratado que genera altas expectativas, ya que se trata del mayor mercado del mundo y al que podrían tener acceso productos chilenos con mejores aranceles, además de ser un paso clave en la agenda de diversificación de la cartera.

“Avanzamos sustantivamente y esperamos que así ocurra una firma en los próximos meses”, afirmó Sanhueza

La última y cuarta ronda de negociaciones fue en diciembre en Nueva Delhi y concluyó con una segunda oferta, a la que sumó ahora una tercera.

“La oferta muestra el interés que tiene India de cerrar un acuerdo con Chile. Eso nos lo han dicho en múltiples ocasiones”, destacó.

No obstante, precisó que todavía persisten demandas que no se cubrieron por la oferta.

“Así que, volvimos a conversar, nos mandaron la tercera oferta y ahí estamos en conversación todavía con el sector privado para poder responder nuevamente a India, para tratar de sacar el máximo provecho de esta negociación”, dijo.

“Lo importante desde el punto de vista de nuestro país, es que esa conversación de acceso a una rebaja sustantiva de la sobretasa arancelaria está todavía en la mesa”.

- ¿Cuál es el estado del acuerdo?

- Hoy tenemos un acuerdo de alcance parcial con India, pero incluye solo temas de acceso. Este nuevo acuerdo incluye también un capítulo de minerales críticos; uno de cooperación económica; uno de comercio de desarrollo sustentable; uno de pequeñas y medianas empresas; y, uno de empoderamiento económico femenino.

Entre los temas de acceso, ocho de esos capítulos están cerrados. Hay cuatro que están concluidos a nivel técnico y quedan cinco que aún se requiere algún trabajo técnico para que estén concluyendo.

Queda muy poco respecto al fin, pero todo depende también de la velocidad a la cual se trabaje, pero en este último momento nosotros tratamos de poner al máximo velocidad posible justamente para que quede lo menos posible y tratar de construir lo antes posible. Para Chile también es una oportunidad y, algo que salió en el Cuarto Adjunto es que, por ejemplo, Perú no ha recibido ninguna oferta de India. Nosotros ya hemos recibido tres.

- ¿Qué aspectos aún preocupan al sector privado?

- Uno de los principales intereses de nuestros sectores exportadores es el agropecuario. Somos fuertes en exportación a nivel internacional en exportaciones de carnes, de salmón, de frutas, vinos. Y esos sectores tienen una gran oportunidad en India y, por ahora, de lo que nos ha ofrecido, el componente más importante tiene que ver con acceso de productos industriales y forestales, y menos en agropecuario. Eso es lo que hemos estado en las últimas intersesionales empujando.

¿China o Estados Unidos?

- ¿Cree que se puede equilibrar la relación comercial con China y Estados Unidos?

- La relación ya está bien balanceada en cierto sentido. China es nuestro principal socio exportador en términos generales, eso es aproximadamente 37% de nuestras exportaciones. Sin embargo, cuando uno analiza en bienes tradicionales y no tradicionales cambia un poco el panorama: para China, las exportaciones son principalmente en el sector minería, sector tradicional; y Estados Unidos es nuestro primer socio comercial en bienes no tradicionales.

Entonces, los dos ocupan un lugar importante en nuestra canasta exportadora.

Ahora, lo que Chile, en nuestra opinión, debe pensar es cuáles son las relaciones económicas internacionales que más benefician a su economía y, por supuesto, qué vínculos internacionales son necesarios y beneficiosos.

También necesitamos generar mayor valor agregado en nuestra economía y, por eso, son muy importante todas las relaciones que tengamos en términos de inversiones.

- ¿En qué etapa quedan las negociaciones comerciales con EEUU?

- Teniendo en cuenta que el contenido de las negociaciones están bajo un acuerdo de confidencialidad, nosotros mantenemos por una parte una conversación permanente con nuestras contrapartes: la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) y el Departamento de Comercio.

Nosotros habíamos hecho dos visitas con el objetivo de conversar las condiciones bajo las cuales podíamos optar a rebajas en las sobretasas arancelarias. De alguna manera, debido a la contingencia (la anulación de los aranceles por parte de la Corte Suprema estadounidense), EEUU redujo la velocidad.

Sin embargo, ahora tenemos la sobretasa sobre la sección 122, el 10%, así que mantenemos esa conversación. Y en el fondo, lo importante desde el punto de vista de nuestro país, es que esa conversación de acceso a una rebaja sustantiva de la sobretasa arancelaria está todavía en la mesa.

- De estas conversaciones, ¿quedó algún compromiso por parte de EEUU?

- En estos momentos, la conversación sigue y todavía hay cosas que ver, porque efectivamente lo que ellos están haciendo con otros países, es que llegando a acuerdos por aranceles recíprocos les da acceso a rebajas de la sobretasa arancelaria en una lista de productos que está publicada en un anexo. El tema es que en nuestro caso, esos productos que están en ese anexo son una porcentaje muy bajo de nuestra canasta exportadora, cerca del 3,5%. En la última conversación nosotros les planteamos esta disyuntiva y quedaron de revisarlo para Chile.

- ¿Cómo ha visto la polémica sobre el cable chino? ¿Ha sido mencionado el tema por parte del USTR?

- La Subrei no ha estado involucrada en este tema y entiendo que todos los actores involucrados ya hicieron sus declaraciones. No tengo nada más que agregar.

- ¿Y cree que esto podría afectar la relación comercial o lo que se ha avanzado en estas conversaciones por los aranceles?

- Hasta ahora, nuestras conversaciones siguen regularmente. Tuvimos, de hecho, una la semana pasada. No hemos visto ningún efecto en esas conversaciones. Son conversaciones a nivel técnico de los temas comerciales por los aranceles recíprocos y hay otros temas, pero no este en particular.

- Esto volvió a reflotar el tema del screening de inversiones. ¿Es necesario que Chile tenga un screening?

- Este no es un tema nuevo, viene hace mucho tiempo. Hay una variante de esa conversación, que es un tema internacional que es también muy antiguo y ha sido impulsado por grandes potencias, que tiene que ver con tener información acerca de cuáles son los inversores detrás de las inversiones en el mundo.

Por otra parte, la inversión extranjera directa (IED) es muy importante, porque diversifica nuestra matriz productiva. Son sectores, en general, que producen valor agregado y tenemos una normativa que, de alguna manera, la regula. Tenemos un un comité interministerial estratégico de IED que da ciertas líneas.

En general, tenemos esa información y, de hecho, nuestros mismos embajadores conocen muy bien las empresas que están aquí. Hay un ecosistema y funciona.

Entonces, Chile necesita siempre tener una institucionalidad que sea creíble, que sea confiable para atraer IED que nos beneficie en términos económicos. Esa es la principal preocupación de Chile y mientras más normado esté todo eso, es más seguro para Chile también.

- Entonces, ¿para EEUU no ha sido un requisito?

- En general, no. De hecho, EEUU es uno de nuestros principales inversionistas en Chile.