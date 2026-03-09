Pese a caída del gasto promedio: ventas de comida rápida crecieron un 3% en 2025

El crecimiento del sector estuvo impulsado por un mayor número de transacciones y la apertura de nuevos locales, mientras el gasto promedio cayó 2,7% respecto del año anterior.

Las ventas de comida de servicio rápido registraron un alza real de 2,9% en el cuarto trimestre de 2025, con lo que el sector cerró el año con un crecimiento de 3%, según un informe de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El incremento de las ventas respondió principalmente a un mayor número de transacciones, que aumentaron 7,9% anual -con un alza de 9,9% en la RM y 6,4% en regiones-, mientras el gasto promedio por boleta cayó 2,7%.

El consumo promedio por boleta del cuarto trimestre alcanzó los $ 8.208 entre la región metropolitana y el resto del país. Con ello, la cifra cayó un 2,7% respecto al igual trimestre del año 2024, cuando la mediana fue de $ 8.439.

Según el informe, las ventas reales fuera de la RM fueron influidas en parte por un crecimiento en el número de locales del 8% anual, lo que marcó en el cuarto trimestre de 2025 un alza real anual de 6,9%. Ello permitió cerrar el año con un incremento real de 10,7%.

En la RM, las ventas reales de comida de servicio rápido marcaron un incremento real anual de 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, con esa cifra, el año cerró con una baja del 1,8% en la región.

Respecto a los resultados, el presidente de la Achiga, Máximo Picallo indicó que “los servicios de comida rápida continúan mostrando un crecimiento sostenido en el tiempo, lo que refleja la capacidad que tiene esta industria para seguir expandiéndose y consolidándose bajo este formato”.

Además, en base al contexto económico actual, Picallo aseguró que el segmento “ha demostrado una gran resiliencia y una importante capacidad de adaptación frente a los cambios en los hábitos de consumo, manteniendo un dinamismo relevante en sus ventas”.

Ventas por zona

La distribución de las ventas se mantuvo estable respecto de 2024, cuando el promedio de ventas de la región metropolitana superó el 61%, versus un 38% de promedio en regiones.

Durante el último trimestre del año, la región metropolitana representó un 59% del total de ventas, contra el 41% de las otras regiones del país, lo cual se mantuvo en línea con los otros periodos del 2025.

El canal de ventas dominante según el estudio fue la venta en local presencial, con un 75,9% de las ventas. Le siguen la venta online en plataformas (17,4%) y la venta online propia con un 6,7% a nivel nacional.