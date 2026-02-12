Esteban Elías, el experto chileno en derecho corporativo y venture capital que impulsa el aterizaje de empresas en Estados Unidos

El abogado chileno lleva años ejerciendo en ese país, pero hace un par de meses comenzó una nueva etapa de su carrera en un estudio que cuenta con filiales en diez estados.

Además de Chile, el abogado Esteban Elías está habilitado para ejercer el derecho en tres estados de Estados Unidos –Florida, Nueva York y Washington DC- y se especializa en derecho corporativo y venture capital.

Su experiencia en estas áreas es lo que llamó la atención de sus nuevos jefes, ya que el profesional aterrizó hace un par de meses en el estudio estadounidense Leech Tishman, con filiales en 10 estados de ese país; y cuyos fundadores repararon en el largo historial de exits que Elías tiene tanto en Chile como en América Latina, entre los que destacan Xepelin, Ipsum, Opencasa, Bluetek Global, Camel Technologies, Southern Wind Investment, Youfunder, Levannta, Your Order Me, FinMaq, Rocketbot, Toteat y Nico Seguros, así como fondos de venture capital como Taram, Manutara, WeBoost, 30N, Cemex Ventures, entre otros.

Saltó de ser socio de “en una oficina local en Miami, que también estaba en Nueva York y tenía bastante participación con empresas de Latinoamérica, pero muy focalizada”, señala, en las áreas corporativas y de venture capital; mientras que su actual firma se expande mucho más en el apoyo a las empresas interesadas en instalarse en Estados Unidos.

-¿Se trata de seguir haciendo algo que ya hacía, en un estudio más grande?

-Mucho más grande, mucho más institucional. Muchas veces cuando uno tiene que lidiar con un cliente de Chile o de Latinoamérica, en general, ese cliente no sólo tiene necesidades corporativas, sino también migratorias, en temas de propiedad intelectual, temas regulatorios. Y ahí, en la otra oficina, sentía que nos quedábamos cojos, porque no teníamos esas prácticas. En cambio, en esta oficina es muy interesante, porque podemos cubrir todas esas áreas; y los clientes sienten tranquilidad en cuanto a su ingreso en el mercado local, porque ahí uno los puede atender en todas esas distintas áreas.

-¿Cuál es su ventaja respecto de otros abogados chilenos que también tienen práctica en Estados Unidos?

-Creo que la gran ventaja, y ahí es donde entro como valor agregado, es que llevo muchos años trabajando en el mercado de Estados Unidos, lo conozco hace muchos años, pero también tengo la ventaja que trabajé en Chile y conozco muy bien cómo funciona el mercado latinoamericano. Entonces, me transformo como en un animal medio único, que cuando converso con alguien de Latinoamérica soy capaz de conversar con ellos en los mismos códigos y cuando tienen que transicionar en este mercado, la conversación desde lo técnico y lo práctico los ayuda mucho a entender las distintas etapas que tienen que ir cumpliendo y, sobre todo, desde el punto de vista de entender las diferencias entre un sistema y otro. Y yo les puedo ayudar y aportar de una manera bien única, en cuanto a sentirse más tranquilos, más conocedores del mercado.

-¿Qué áreas específicas va a abordar en su nueva etapa?

-Acá soy abogado corporativo transaccional, mi área de trabajo siempre ha sido el tema corporativo, venture capital, fusiones y adquisiciones (M&A) y todo lo que tiene que ver con los temas transfronterizos corporativos, eso no quiere decir que no pueda ayudar a las empresas cuando quieran entrar en otras áreas. Ahí hago las introducciones con el equipo de, por ejemplo, de propiedad intelectual, con el equipo de migraciones o con el equipo tributario, para que puedan ser acompañados en esa área. Pero en cuanto a mi expertise, es básicamente ese corporativo, transaccional en esa área.

-¿Cuáles son los principales desafíos que se le presentan a las empresas mirando desde Latinoamérica a Estados Unidos?

-Cuando una empresa de Latinoamérica quiere expandir su presencia, o lo que quiera hacer en Estados Unidos, en su mente tiene ciertas oficinas de abogados que son los que los pueden ayudar en ese proceso; entonces, el rol, el desafío, que estoy asumiendo es dar a conocer esta oficina en el mercado latinoamericano, mostrar que tenemos las capacidades profesionales, el equipo; y, además, tenemos una ventaja que -como somos una oficina de mid size-, desde el punto de vista de los honorarios -que es un tema muy relevante para las empresas latinoamericanas-, podemos ser muy competitivos frente a otras compañías locales, que tienen otra estructura de costos. Entonces, el desafío es darnos a conocer, mostrar nuestras capacidades técnicas; entrar, yo como líder, a ayudar, orientar y mostrar, a los potenciales clientes, que hay todo un equipo detrás que los puede ayudar muy bien en este proceso; entendiendo que la estructura de costos puede ser bastante más accesible que otras oficinas que son más conocidas.

Costos en EEUU

-¿La estructura de costos es muy importante para las empresas latinoamericanas que aspiran a instalarse en Estados Unidos?

-Es relevante por la sencilla razón que el mercado en Estados Unidos, generalmente, desde el punto de vista de la tarifa de los servicios -no sólo los servicios legales-, por lo general es un 40%, en algunos casos más alta, de lo que nosotros conocemos en Latinoamérica. Entonces, esa es una barrera natural para las empresas que quieren entrar a este mercado, ya que se enfrentan a costos iniciales a los que no están acostumbrados. Y sobre todo relevante en un área donde yo trabajo mucho, que son las empresas en el mundo startup, que quieren hacer sus rondas de inversión, necesitan reorganizarse, necesitan entrar al mercado, y ahí tener una estructura un poquito más amigable, desde el punto de vista de los costos, ayuda muchísimo, porque hace la diferencia para decidir si pueden entrar a ese mercado bien asesorados o no. Porque lo que ocurre muchas veces, lamentablemente, por la necesidad de entrar y no recurrir a una buena asesoría, es que enfrentan todo tipo de problemas.

-¿Qué objetivo se autoimpone en este nuevo rol?

-Lo que me apasiona y razón porque tomé este desafío es para seguir siendo un puente de conexión entre las empresas de Latinoamérica y el mercado de Estados Unidos. Creo que ahí sigue habiendo un potencial tremendo. Ese ese es mi gran desafío, ser un líder que ayude a que las empresas de la región estén muy bien acompañadas al momento de entrar a Estados Unidos y llevar el nombre de la firma como un actor muy relevante, a la hora de tener que ayudar en esta conexión, en hacer este puente.

-Son muchas las empresas que aspiran a llegar a Estados Unidos, ¿qué influye que unas lo logren y otras no?

-Estados Unidos siempre va a ser un mercado muy relevante, por tamaño, por nombre, por posicionamiento. Y hay empresas que quieren entrar al mercado de Estados Unidos como un desafío comercial, para expandir su presencia comercial, operacional. Es un mercado súper atractivo, imagínate que el estado de Florida solamente, es como cuatro veces el PIB de Chile, un solo estado. Si eso lo llevamos a nivel nacional, es una oportunidad comercial tremenda. El problema es que todo el mundo quiere estar acá: Asia, Europa, África. O sea, todos quieren ingresar a este que es un mercado tremendamente competitivo.

-En ese sentido, ¿es difícil el acceso a capital, por ejemplo?

-También es competitivo en cuanto a acceso a capital, porque los grandes fondos de inversión están principalmente basados en Estados Unidos y son también una oportunidad para empresas que necesitan levantar capital, incorporarse acá. Y hoy día, con todo lo que está pasando en Latinoamérica, también hay tremendos desafíos y oportunidades para entrar, pero con muchos desafíos desde el punto de vista regulatorio y de algunas barreras de entrada, por lo que hay que saber muy bien como entrar.

-También están pasando muchas cosas en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump, ¿eso ha resentido de alguna manera el interés de las empresas, startups en general, por instalarse allá?

-Evidentemente hay ciertas aprehensiones, cuando hay mucho tema regulatorio, incluso desde el punto de vista migratorio y han ocurrido cosas que generan ciertas alertas. Pero también desde el punto de vista comercial y económico, sigue siendo un mercado tremendamente activo, con muchas oportunidades. Así es que creo que una cosa es lo que se transmite hacia afuera, desde el punto de vista de la percepción, y otra cosa lo que realmente ocurre en terreno. Por eso es muy importante tener esa conversación y hacer un buen aterrizaje del punto de vista profesional.