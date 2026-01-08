A menos de dos semanas para conocer el gabinete de Kast, las piezas que comienzan a encajar en un puzzle aún a medias

Mientras hay carteras que ya estarían definidas, en otras como Seguridad y Trabajo la búsqueda está cuesta arriba. En Educación ya habría una candidata.

“El día 20 de enero vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete”, reveló este jueves el Presidente electo, José Antonio Kast, ante una audiencia cargada al mundo empresarial en un encuentro organizado por Icare.

Entre pistas -y también algunas bromas en torno al proceso de la conformación de su equipo-, el futuro mandatario señaló “ahí van a saber si hay biministros, triministros y más. O quizás no”, rió.

Con la fecha exacta ya clara, quedan poco menos de dos semanas para poner fin al misterio de cuántas serán las carteras en que nombrará ministros y quiénes serán los líderes de cada ministerio.

“Estoy seguro que ustedes van a querer conocer a los 15 ministros que va a tener el gabinete, perdón, 18, ó 20, ó 22, y quizás lo sorprendemos y pasamos de 25 a 30”, dijo Kast entre risas.

Seguridad y Trabajo

Lo cierto es que ya están comenzando a encajar las piezas de un puzzle que aún está armado a medias, con algunos nombres que asoman como altamente probables futuros ministros, mientras que en otras áreas la búsqueda ha estado más compleja.

Por ejemplo, fuentes cercanas al proceso señalaron a DF que la cartera de Seguridad es una de las que genera mayor preocupación encontrar a la persona más idónea, en un tema que además será crucial para la futura administración.

Pero no sería la única. La búsqueda de candidatos para el Ministerio del Trabajo también se ha vuelto cuesta arriba.

La combinación de una cartera que no sería protagonista de las grandes transformaciones para el período 2026-2030, pero que deberá afrontar la puesta en marcha de una serie de legislaciones complejas, como las laborales y la reforma de pensiones aprobada durante el actual Gobierno, son algunas de las razones que complejizan encontrar a la persona indicada.

De hecho, fuentes conocedoras señalaron que hay varios nombres que han sido sondeados para liderar Huérfanos 1273 y que por motivos personales, habrían declinado la oferta.

Hace algunos días circulaban con fuerza como candidatos el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber y el de la investigadora de Faro UDD y consejera del Consejo para la Transparencia, Natalia González. Además, desde Chile Vamos algunos también empujaron la opción de la economista Cecilia Cifuentes. No obstante, ellos ya no estarían en carrera en Mintrab.

Corren con ventaja

En otras el panorama parece estar más despejado. Así es el caso de Hacienda: el economista Jorge Quiroz -quien se desempeñó como jefe económico de la campaña- se instalaría en Teatinos 120. Así se lo habría adelantado el propio Kast esta semana a miembros del comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Y no sería el único en esa situación. Similar sería el panorama en el caso del republicano y exjefe de campaña de Kast, Martín Arrau, quien aterrizaría en Obras Públicas.

En su alocución en Icare este jueves, el futuro mandatario habló de los proyectos de corredores bioceánicos y pese a que transmitió que “no hay plata”, les dio una pista a los presentes.

“Yo no sé si va a ocupar un cargo o no, para que no digan que estoy ungiendo a nadie, pero si tienen alguna duda, pregúntenle a Martín Arrau”, bromeó Kast.

No fue al único al que nombró, ya que también hizo guiños a Quiroz, Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), a quienes agradeció por su colaboración.

Según ha trascendido, estos últimos dos se transformarían en titulares de Interior y Segpres, respectivamente.

A su vez, hay otros rostros que se repiten en las conversaciones, como la periodista y actriz Mara Sedini para la Segegob; la socióloga María Jesús Wulf en el caso de Desarrollo Social; y el arquitecto Iván Poduje en Vivienda.

La opción del gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna seguiría corriendo con ventaja para Cancillería.

En las últimas horas, el nombre de la coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, comenzó a rondar con fuerza para aterrizar en el Ministerio de Educación.

En el en torno de Kast transmiten que la economista sub 40 tiene amplios conocimientos en temas de políticas educacionales y ha estado trabajando en estos temas para el Presidente electo.

Otro nombre que se repite es el del ingeniero y expresidente de Metro, Louis de Grange, quien llegaría al Ministerio de Transportes.

En Salud, además, suena con fuerza May Chomalí, directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) y especialista en Salud Pública, quien es además hermana del Arzobispo Fernando Chomalí.

Fuentes cercanas al proceso de reclutamiento aseguran que los días que vienen serán clave para cuadrar la conformación del equipo que acompañará a Kast a partir del 11 de marzo.