A menos de dos semanas para conocer el gabinete de Kast, las piezas que comienzan a encajar en un puzzle aún a medias

Mientras hay carteras que ya estarían definidas, en otras como Seguridad y Trabajo la búsqueda está cuesta arriba. En Educación ya habría una candidata.

Por: M. P. Infante y C. León

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Jorge Quiroz Hacienda. Martín Arrau Obras Públicas. Iván Poduje Vivienda. Louis de Grange Transportes. Claudio Alvarado Interior. José García Ruminot Segpres. María Jesús Wulf Desarrollo Social. Francisco Pérez Mackenna Cancillería. María Paz Arzola Educación. Fotos: Verónica Ortíz y Julio Castro</p>

