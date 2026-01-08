Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Cambio climático
Cambio climático

Académicos de la UC anuncian inédito proyecto para confirmar enorme reservorio de “agua sólida” cerca del centro de ski La Parva

El estudio se desarrollará a más de 4.100 metros de altura y busca generar evidencia científica para mejorar la gestión del recurso hídrico en Chile.

Por: Antonia Lagos

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 11:50 hrs.

Cambio Climático Agua Universidad Católica
<p>Académicos de la UC anuncian inédito proyecto para confirmar enorme reservorio de “agua sólida” cerca del centro de ski La Parva</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo 2025 llega a 3,5%, la menor variación en 5 años
2
Regiones

Tractocamión con salmón fresco realizará desde Chiloé el primer viaje de larga distancia con biocombustible en América Latina
3
Mercados

Las claves para entender el cambio del programa de beneficios de Santander
4
Regiones

Tradicional cadena de multitiendas de Valparaíso anuncia su cierre definitivo y locales pasarán a ser ocupados por Hites
5
Empresas

Más de dos millones de personas serán compensadas por Entel tras acuerdo con Sernac: monto total supera $ 8.500 millones
6
Economía y Política

Designación de Quiroz como ministro de Hacienda reordena la carrera para encabezar la Dipres
7
Empresas

Gigante estadounidense Aramark compra icónica firma chilena de máquinas expendedoras Vendomática
8
Empresas

Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete