El quinto enero más cálido marca el inicio de 2026 con fenómenos meteorológicos extremos en ambos hemisferios
Entre las consecuencias observables en el hemisferio sur fueron intensos incendios que cobraron vidas Chile y otras regiones. Por el otro extremo, Europa experimentó el enero más frío desde 2010, con una temperatura media de -2,34 grados.
Enero de 2026 fue el quinto primer mes más cálido jamás registrado, según el Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus implementado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) y se caracterizó por temperaturas extremas contrastadas en los hemisferios norte y sur, señaló la institución este miércoles. El C3S también registró que el mes fue 1,47 grados más cálido que las temperaturas preindustriales.
Copernicus, que publica periódicamente boletines climáticos mensuales en los que se informa sobre los cambios observados en las temperaturas del aire y del mar en la superficie, la cobertura de hielo marino y las variables hidrológicas a nivel mundial, señaló en un comunicado que en el hemisferio sur, el calor récord alimentó condiciones extremas, incluidos incendios forestales que se tornaron dramáticos en la segunda mitad de enero, como destacó el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS).
Entre ellos se incluyen los incendios forestales que desde el 17 de enero afectaron gravemente a las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía dejando 20 muertos, más de 7.237 damnificados, 562 albergados y más de 38.000 hectáreas quemadas, además de los siniestos ocurridos Australia y la Patagonia. Las fuertes lluvias en el sur de África durante la última semana del mes provocaron graves inundaciones, especialmente en Mozambique, con una repercusión catastrófica en las vidas y los medios de subsistencia.
En las últimas semanas de enero, el hemisferio norte sufrió severas olas de frío cuando una corriente en chorro polar serpenteante vertió aire helado sobre Europa y América del Norte. Esto contribuyó a que Europa experimentara el enero más frío desde 2010, con una temperatura media de -2,34 grados.
A pesar de estos episodios de frío, las temperaturas mensuales en enero estuvieron por encima de la media en gran parte del mundo, incluyendo gran parte del Ártico y el oeste de América del Norte.
La responsable estratégica de clima del CEPMPM, Samantha Burgess, señaló que “enero de 2026 nos recordó de forma contundente que el sistema climático puede, en ocasiones, provocar simultáneamente un tiempo muy frío en una región y un calor extremo en otra. Si bien las actividades humanas siguen impulsando el calentamiento a largo plazo, estos acontecimientos recientes ponen de relieve que la resiliencia y la adaptación a los fenómenos extremos cada vez más frecuentes son fundamentales para preparar a la sociedad ante el aumento del riesgo climático en el futuro".
