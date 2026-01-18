Empresas forestales paralizan faenas en Ñuble y Biobío y destinan recursos a combatir incendios forestales

CPC Biobío espera reunirse mañana con el Gobierno Regional, jornada para la que citó además a un directorio extraordinario para evaluar la emergencia. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en tanto, anunció despliegue de equipos de apoyo en las zona afectadas.

Las empresas forestales socias de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) paralización sus faenas productivas en las regiones de Ñuble y Biobío y están destinando la mayor parte de sus recursos a enfrentar la emergencia por los incendios forestales que han provocado la muerte se 16 personas y han destruido más de 20 mil hectáreas.

El presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, informó a través de un comunicado que las firmas socias han concentrado cerca del 80% de su capacidad de combate en las zonas afectadas, con el fin de proteger vidas humanas y enfrenar la ocurrencia de nuevos focos.

La medida considera el despliegue de más de 65 aeronaves, cerca de 5.000 brigadistas terrestres y helitransportados, además de 120 brigadas mecanizadas y apoyo tecnológico permanente, enfocados en la protección de comunas críticas como Santa Juana, Nacimiento, Quillón y Ránquil.

De acuerdo con la última información proporcionada por Confaf, los incendios forestales activos se elevaron a 30, de los cuales 14 s emantienen en alerta roja. Nueve de ellos se combaten en Ñuble y tres Biobío, ambas declaradas bajo estado de catástrofe.

El presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, adelantó a DF que el gremio sostendrá mañana una reunión de coordinación con el Gobierno Regional y otras asociaciones empresariales de la zona, "para analizar la situación y prestar la ayuda que se requiera". Agregó que la entidad activó sus protocolos de crisis, a través de una mesa de trabajo con delegados en cada comuna de la región para coordinar acciones. A ello se sumará un directorio extraordinario, citado para mañana, con el fin de evaluar "las mejores acciones para ayudar a salir adelante a la región".

Ananías solidarizó con las familias afectadas y agregó que están levantando información para identificar daños.

Apoyo de la CChC

En paralelo, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) anunció el despliegue de maquinaria y equipos de apoyo en distintas comunas de Ñuble y Biobío.

A través de un comunicado, la asociación gremial informó que mantendrán colaboración en labores iniciales de control y apoyo en coordinación con SENAPRED y autoridades regionales y comunales.

Asimismo, expresaron "su consternación por las personas fallecidas y el impacto que la tragedia está teniendo en las familias y comunidades afectadas". Agregaron que la Fundación CChC está "trabajando junto a las cámaras regionales para levantar información y coordinar apoyos destinados a trabajadores y empresas afectadas".