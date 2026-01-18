Senapred decreta Alerta Roja para toda la Provincia de Concepción ante múltiples incendios forestales
Equipos de emergencia trabajan en la contención de 19 siniestros en distintos puntos de las regiones del Biobío y Ñuble, que son hasta ahora las más afectadas y donde el fuego ha consumido más de 3.300 hectáreas
Rutas del Itata, Ruta a Cabrero y Ruta a Florida mantienen cerrada totalmente la circulación de vehículos luego que durante la tarde del sábado se desataran incendios forestales en distintos puntos de la provincia de Concepción, escenario que obligó al Servicio Nacional de Prevención de Riegos y Desastres (Senapred) a decretar Alerta Roja para todo el territorio.
Según cifras de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entre las regiones del Biobío y Ñuble, entre el 16 y 17 de enero se han contabilizado 26 incendios en combate, pero el escenario más crítico se concentra en las Regiones del Biobío y Ñuble, donde se combaten actualmente 12 y 7 siniestros, respectivamente y el fuego ha consumido más de 3.300 hectáreas de bosques. Durante la tarde de este sábado, sectores de Penco, Quillón y Florida debieron ser evacuados por las cercanías del fuego de lugares habitados.
Los distintos focos activos obligaron además al cierre total de la circulación vehicular en vías estructurales que conectan a Concepción con otros puntos de la provincia, así permanecen son acceso la Ruta del Itata, la Ruta a Cabrero y la Ruta a Florida, y de acuerdo a información preliminar, 7 viviendas ya han sido consumidas por las llamas.
Cogrid Regional
Tras una reunión de Cogrid Regional, el director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, advirtió que a partir de este domingo, las temperaturas aumentan aún más. “Esperamos temperaturas de alrededor de 37, 38 grados en el sector de Valle y Precordillera, hasta 32 grados en Cordillera la Costa, cercana a los 30 grados en el litoral. Por lo tanto, el combate de los incendios forestales va a ser extremadamente difícil”.
Las altas temperaturas están acompañadas de viento puelche; es decir, “un viento seco que viene desde el este, lo que hace realmente incontrolables los incendios forestales”. Por lo cual, nuestro llamado es un encarecido llamado a la comunidad a evitar conductas de riesgo que puedan provocar nuevos incendios forestales.
Desde Corma, Margarita Celis, gerente regional para Biobío y Ñuble, destacó la intensidad del trabajo desplegado en las últimas horas para reforzar el combate en estas zonas, donde la coordinación entre el sector privado y los organismos públicos ha sido clave para enfrentar la dispersión geográfica de los focos.
Según agregó, las empresas socias han desplegado recursos aéreos y terrestres en cinco regiones del país, concentrando los mayores esfuerzos en el Biobío y Ñuble, donde se han destinado brigadas terrestres, maquinaria especializada y apoyo aéreo, trabajando de manera coordinada con Conaf y los equipos de emergencia regionales. “El objetivo prioritario ha sido la contención del fuego para proteger a las comunidades aledañas, la infraestructura crítica y el patrimonio ambiental”, señaló.
