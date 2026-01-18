Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Senapred decreta Alerta Roja para toda la Provincia de Concepción ante múltiples incendios forestales

Equipos de emergencia trabajan en la contención de 19 siniestros en distintos puntos de las regiones del Biobío y Ñuble, que son hasta ahora las más afectadas y donde el fuego ha consumido más de 3.300 hectáreas

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Domingo 18 de enero de 2026 a las 09:40 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur incendio desastres Biobío
<p>Senapred decreta Alerta Roja para toda la Provincia de Concepción ante múltiples incendios forestales</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Quiénes son los Gianoli, la familia uruguaya que quebró con Frontal Trust
2
Señal DF

Las claves de la liberalización del suelo urbano que planea Kast y la activación de casi 10 mil hectáreas sin uso en Santiago
3
DF MAS

Raúl Bezanilla narra la odisea de salvar a siete personas en el Ranco: “No sentí miedo, estaba con la adrenalina a concho”
4
DF MAS

La ONG que la convirtió en activista, el inexistente perro Cholito y otras claves: el vuelco del caso Julia Chuñil
5
Empresas

José Antonio Yazigi asume como nuevo socio para liderar el área de Defensa del Contribuyente en ARH Abogados
6
DF MAS

El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
7
Regiones

El fraude de los sandwiches que sacudió a Rancagua: SII pide pena de cárcel efectiva para empresario gastronómico que robó $ 1.400 millones
8
DF MAS

Carey entra al mundo startup e invierte US$ 500 mil en legaltech Magnar
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete