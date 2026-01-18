Estado de catástrofe en Ñuble y Biobío: Gobierno confima 16 fallecidos por incendios forestales
Desde las 9:00 horas se desarrolla un Cogrid nacional, encabezado por el ministro del Interior y la directora nacional de Senapred. Más de 8.000 hectáreas han sido afectadas en ambas regiones y, al menos, 253 casas, destruidas en la comuna de Concepción.
El Gobierno decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, ante el avance descontrolado de incendios forestales en la zona. El anuncio lo hizo el Presidente Gabriel Boric esta madrugada en su cuenta de X, donde afirmó que "todos los recursos están disponibles". La Contraloría ya tomó razón de los decretos.
Frente a los múltiples focos activos, las autoridades han realizado evacuaciones masivas en las comunas de Quillón y Ránquil en Ñuble, y en Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción en Biobío, donde el fuego ha avanzado peligrosamente cerca de áreas densamente habitadas.
Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles.— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026
La directora de Senapres, Alicia Cebrián, confirmó en conversación con 24 horas que existen, al menos, cinco personas lesionadas y descartó fallecidos, hasta ahora. Cifras preliminares dan cuenta de unas 253 casas destruidas solo en la comuna de Concepción, hasta las 06:00 horas.
Comité de emergencia
