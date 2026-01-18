Estado de catástrofe en Ñuble y Biobío: Gobierno confima 16 fallecidos por incendios forestales

Desde las 9:00 horas se desarrolla un Cogrid nacional, encabezado por el ministro del Interior y la directora nacional de Senapred. Más de 8.000 hectáreas han sido afectadas en ambas regiones y, al menos, 253 casas, destruidas en la comuna de Concepción.

El Gobierno decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, ante el avance descontrolado de incendios forestales en la zona. El anuncio lo hizo el Presidente Gabriel Boric esta madrugada en su cuenta de X, donde afirmó que "todos los recursos están disponibles". La Contraloría ya tomó razón de los decretos.

Frente a los múltiples focos activos, las autoridades han realizado evacuaciones masivas en las comunas de Quillón y Ránquil en Ñuble, y en Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción en Biobío, donde el fuego ha avanzado peligrosamente cerca de áreas densamente habitadas.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

De acuerdo con la información más reciente proporcionada por Conaf, hay 22 incendios forestales en combate, 15 de ellos en alerta. En Ñuble, que se mantiene en alerta roja regional, se registran nueve siniestros, que han consumido más de 4.700 hectáreas; mientras que en En Biobío tres incendios forestales han afectado más de 3.500 hectáreas. En La Araucanía hay dos incendios en combate, en Collipulli y Lumaco con alerta roja comunal.

La directora de Senapres, Alicia Cebrián, confirmó en conversación con 24 horas que existen, al menos, cinco personas lesionadas y descartó fallecidos, hasta ahora. Cifras preliminares dan cuenta de unas 253 casas destruidas solo en la comuna de Concepción, hasta las 06:00 horas.

Comité de emergencia

Desde las 9:00 horas se desarrolla un Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres (Gogrid), encabezado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directora nacional de Senapred. También participan autoridades sectoriales de Obras Públicas, Salud, Agricultura, Defensa y Energía, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros, PDI y bomberos, entre otros.