Gremios del Biobío proponen hoja de ruta al Gobernador Giacaman para fortalecer la inversión en la Estrategia 2050

Los representantes del mundo productivo solicitaron pasar del diagnóstico a la acción, considerando indicadores de cumplimiento que trasciendan a los ciclos políticos y medidas urgentes para destrabar proyectos.

En una señal de cohesión, los nueve gremios productivos más relevantes de la Región del Biobío entregaron una propuesta unificada al gobernador regional, Sergio Giacaman. El objetivo es asegurar que la visión empresarial sea un pilar estructural en el diseño del Plan Biobío 2050, con garantías que permitan tener certezas para invertir, seguridad pública y una gobernanza que no dependa de los turnos políticos.

La iniciativa, impulsada por Asexma Biobío, ASEM, CChC Concepción, CPC Biobío, CORMA, Irade, Pescadores Industriales, Pymemad y Socabio, representa un esfuerzo transversal de las provincias de Biobío, Arauco y Concepción. Para el mundo empresarial, la entrega de este documento tiene una definición estratégica que apunta a definir hoja de ruta concreta, con mecanismos de seguimiento cuantificables y que permitan revertir el estancamiento económico de la zona.

La continuidad de las políticas que trasciendan a los gobiernos es uno de los elementos en que los representantes gremiales pusieron énfasis, pues, según indicaron, la región se encuentra en un punto de inflexión, donde la falta de proyectos y la inseguridad amenazan la viabilidad industrial. Por ello, la propuesta incorpora indicadores clave de desempeño -KPI- que permitan auditar el avance del Plan Biobío 2050, independientemente de quién ocupe el sillón del Gobierno Regional en el futuro.

Respecto a la propuesta, el gobernador Giacaman se detuvo en la preocupación manifestada por el mundo productivo del Biobío en su conjunto y dijo que "esa preocupación no se traduce en inamovilidad, sino en actuar. Valoro especialmente la propuesta de generar mecanismos de control que permitan evaluar el cumplimiento de un sueño de región en el tiempo", señaló la autoridad, comprometiendo que la estrategia buscará "trascender los ciclos políticos".

Destrabar inversiones

Para los gremios, el Plan Biobío 2050 no puede ser sólo teórico. Jorge Coloma, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Concepción, enfatizó que la prioridad es la reactivación inmediata. "Necesitamos un trabajo coordinado con el Gobierno Regional que permita destrabar inversiones y poner en marcha proyectos en el corto plazo", afirmó, adelantando que ahora inicia una segunda fase donde cada sector presentará iniciativas específicas de reactivación.

Por su parte, Margarita Celis, gerente de Corma Biobío - Ñuble, manifestó que la variable seguridad es clave. Desde el sector forestal advirtió que sin estado de derecho, la planificación a 2050 es inviable. "Estamos en el pulmón de Chile y necesitamos volver a crecer. Nuestro aporte está en la recuperación del patrimonio forestal y el encadenamiento con las PYME, pero también en poner sobre la mesa los temas de seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo", sentenció.

Con la entrega de esta propuesta, que tendrá su segunda etapa a fines de enero, los representantes del mundo productivo del Biobío buscan ser partícipes concretos en la elaboración de políticas de desarrollo económico y social, desde una mirada multisectorial.