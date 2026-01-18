Click acá para ir directamente al contenido
Gobierno confirma 16 fallecidos por incendios forestales y anuncia viaje del Presidente Boric a la zona de catástrofe

El fuego ha arrasado con 20 mil hectáreas, de acuerdo con las últimas cifras de Conaf. El Presidente electo llamó a apoyar las medidas para controlar la emergencia.

Por: Por Verónica Fajardin / Foto: Archivo.

Publicado: Domingo 18 de enero de 2026 a las 12:54 hrs.

<p>Gobierno confirma 16 fallecidos por incendios forestales y anuncia viaje del Presidente Boric a la zona de catástrofe</p>

