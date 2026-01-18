Gobierno confirma 16 fallecidos por incendios forestales y anuncia viaje del Presidente Boric a la zona de catástrofe
El fuego ha arrasado con 20 mil hectáreas, de acuerdo con las últimas cifras de Conaf. El Presidente electo llamó a apoyar las medidas para controlar la emergencia.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó esta mañana que, al menos, 16 personas han fallecido por los incendios forestales que azotan a las regiones de Ñuble y Biobío, que permanecen bajo estado de catástrofe desde esta madrugada y donde más de 20 mil hectáreas han sido afectadas. El Gobierno anunció que el Presidente Gabriel Boric viajará a la zona durante esta jornada, pero no adelantó detalles.
Una de las victimas falleció en Bulnes, región de Ñuble; mientras que las otras 15 habrían muerto en Punta de Parra, Geochile y Ríos de Chile, zonas del Biobío, de acuerdo con la información entregada por el alcalde Penco, Rodrigo Vera, quien afirmó haberla obtenido de la PDI.
Tras concluir la reunión del Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid), que se desarrolló durante esta mañana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que se estiman en 20 mil las hectáreas afectadas en la zona de catástrofe, según cifras de Conaf.
Hasta las 11 de la mañana, se mantenían 24 incendios forestales activos y en combate, nueves de ellos en Ñuble; y cinco en Biobío, donde está actuando equipos de emergencia.
Llamado de Kast
El Presidente electo, José Antonio Kast, llamó a apoyar las medidas para controlar la emergencia y dejar de lado diferencias políticas.
En su cuenta en X sostuvo que "frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia".
Algunas autoridades regionales, como el alcalde de Penco, y el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, han criticado al Gobierno por falta de celeridad en su respuesta.
Estado de catástrofe
