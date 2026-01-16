Vocera de Kast confirma que el gabinete se presentará el próximo 20 de enero, pese a tensiones con Libertarios y bajadas de algunos ministros
La vocera Mara Sedini, además, aclaró que el futuro Gobierno estará compuesto por 25 ministerios, desechando la posibilidad de designar bi o triministros.
En medio de las tensiones que se han hecho visibles al interior del equipo del Presidente electo José Antonio Kast, especialmente por definiciones aún pendientes en carteras estratégicas como Seguridad y Defensa, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, salió este viernes a hablar respecto del calendario de conformación del gabinete.
Ambos ministerios son considerados claves para la implementación de lo que el equipo republicano ha denominado un “Gobierno de emergencia”, y han sido foco de especulación ante la ausencia de nombres confirmados y versiones cruzadas sobre eventuales incorporaciones y, descartes como el caso de Guillermo Turner en Defensa y Rodolfo Carter en Seguridad.
Durante una vocería, Sedini confirmó que, pese a los nombres que han circulado en las últimas horas, como el eventual arribo de la senadora Ximena Rincón a Energía o del diputado Francisco Undurraga (Evópoli) a Cultura, el Ejecutivo entrante mantiene inalterable la fecha de presentación del gabinete: el martes 20 de enero. En esa línea, evitó confirmar o desmentir cualquier nombre.
“Yo entiendo que hay ansiedad, entiendo que hay especulaciones, que hay rumores, que hay distintas opiniones respecto a lo que va a pasar. Pero el gabinete definitivo se presentará el día 20. El Presidente electo, a través de los canales institucionales, dará a conocer a quiénes van a encabezar las carteras”, declaró.
La vocera tampoco adelantó detalles sobre el formato ni el momento político del anuncio, señalando que "hay detalles que todavía se están resolviendo”.
Eso sí, despejó una de las incógnitas que se había instalado en el debate público: la estructura ministerial. Pese a versiones que apuntaban a que se designarías bi o triministros que agrupan a varias carteras, Sedini confirmó que el próximo Gobierno mantendrá los 25 ministerios actuales.
“El gobierno se compone de muchas capas. Yo sé que porque estamos a cuatro días del anuncio de los ministerios, estamos absolutamente fijándonos en tal vez esos 25 ministerios que y quienes los van a encabezar”.
Tensiones con Libertarios
Consultada por la postura del Partido Nacional Libertario y la negativa inicial de Johannes Kaiser a participar en el gabinete, Sedini dejó abierta la puerta a futuras conversaciones.
“Es importante saber que se ha escuchado a todos los actores y el Presidente está abierto a recibir a todos quienes quieran aportar a este Gobierno”, dijo la portavoz de Kast.
Finalmente, insistió en que será el propio mandatario electo quien dará a conocer la nómina definitiva, adelantando el carácter que busca imprimirle al próximo Ejecutivo.
“La única persona que va a dar a conocer el gabinete definitivo es el Presidente electo, José Antonio Kast. Lo que sí les puedo adelantar que este va a ser un Gobierno de unidad, con figuras potentes”, cerró.
