Ximena Rincón entraría al gabinete de Kast y su nombre toma fuerza para asumir como ministra de Energía

De cara al anuncio del gabinete ministerial que el Presidente electo, José Antonio Kast, realizará el próximo martes 20 de enero, las mayores dudas en los nombramientos persisten en torno a las carteras económicas sectoriales, entre ellas, Energía.

No obstante, en los últimos días, el equipo del Republicano ya habría definido su carta favorita para encabezar este Ministerio: se trata de la presidenta de Demócratas y senadora por la Región del Maule, Ximena Rincón.

Cabe recordar que el periodo de Rincón como parlamentaria se termina en marzo de este año y que la senadora protagonizó uno de los grandes vuelcos políticos en la campaña presidencial, cuando anunció que su partido apoyaría la candidatura del abanderado republicano.

La exDC ya tiene experiencia ministerial: encabezó la Segpres y el Ministerio del Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Además, fue intendenta de Santiago y superintendenta de Seguridad Social en el gobierno de Ricardo Lagos.

Cercanos a Rincón niegan que esto esté cerrado, pero diversas fuentes del sector energético y conocedores de la interna del asunto dan como un hecho que ella será la encargada de dirigir esta cartera.

La cartera de Energía es en este momento una "olla a presión", dicen en el sector, ya que mantiene diversos flancos abiertos y un cuestionamiento público marcado por los errores identificados en las cuentas de electricidad.

impulsar reformas institucionales para mejorar los procesos internos al interior de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Junto con vigilar que la devolución a los clientes de los sobrecobros en las boletas se realice correctamente, quien asuma la cartera de Energía deberá seguir alerta al devenir de las tarifas y podría eventualmente

En este último punto, también ha surgido con fuerza que el Ministerio revise la institucionalidad en torno al Coordinador Eléctrico Nacional, tras el apagón del 25 de febrero del año pasado.

Y, si la decisión no se toma en este Gobierno, la nueva administración tendrá que definir si quita o no la concesión a Enel tras los cortes de electricidad del invierno de 2024.