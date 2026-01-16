Ximena Rincón entraría al gabinete de Kast y su nombre toma fuerza para asumir como ministra de Energía
La presidenta de Demócratas protagonizó un vuelco político en la campaña presidencial, cuando llevó a su partido a sumarse a las filas del abanderado republicano.
Noticias destacadas
De cara al anuncio del gabinete ministerial que el Presidente electo, José Antonio Kast, realizará el próximo martes 20 de enero, las mayores dudas en los nombramientos persisten en torno a las carteras económicas sectoriales, entre ellas, Energía.
No obstante, en los últimos días, el equipo del Republicano ya habría definido su carta favorita para encabezar este Ministerio: se trata de la presidenta de Demócratas y senadora por la Región del Maule, Ximena Rincón.
Cabe recordar que el periodo de Rincón como parlamentaria se termina en marzo de este año y que la senadora protagonizó uno de los grandes vuelcos políticos en la campaña presidencial, cuando anunció que su partido apoyaría la candidatura del abanderado republicano.
La exDC ya tiene experiencia ministerial: encabezó la Segpres y el Ministerio del Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Además, fue intendenta de Santiago y superintendenta de Seguridad Social en el gobierno de Ricardo Lagos.
Cercanos a Rincón niegan que esto esté cerrado, pero diversas fuentes del sector energético y conocedores de la interna del asunto dan como un hecho que ella será la encargada de dirigir esta cartera.
El Ministerio de Energía
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
