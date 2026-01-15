Cuentas de la luz: Contraloría toma razón con alcances de decreto que permite la devolución de sobrecobros de generadoras

Esto, se sumará a la devolución por el yerro cometido por la transmisora Transelec. Eso sí, aún resta la publicación en el Diario Oficial.

La trama por los sobrecobros en las cuentas de electricidad sumó un nuevo capítulo. Esta vez, respecto a la devolución de sobrecobros por parte de las empresas generadoras como consecuencia del error de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Este jueves, la Contraloría tomó razón -aunque con alcances- del decreto que desecadenaría la restitución de los cobros en exceso, lo que se sumará a la devolución por el yerro cometido por la transmisora Transelec luego de que el 23 de diciembre del año pasado se oficializara en el Diario Oficial la resolución respectiva.

Este martes, DF dio cuenta que el decreto del precio nudo promedio del primer semestre de 2026 fue enviado el 21 de noviembre pasado por el Ministerio de Energía a Contraloría para su trámite de toma de razón. En el proceso, esta última entidad solicitó el 22 de diciembre responder algunas consultas, las que fueron contestadas. Y que, pese a que ya se entraba a la quincena de enero y el Gobierno había comprometido comenzar este proceso en enero, el decreto seguía en proceso de toma de razón.

De hecho, la espera alertó a actores como Enel que el 9 de enero informó a sus clientes que la devolución que había explicado en una misiva anterior aún no podía comenzar. "¿La razón? El decreto que completa la actualización de las tarifas aún no ha sido emitido y por ende todavía no es posible su aplicación”, se decía en el informativo.

Incluso, este medio consignó que desde Empresas Eléctricas esperaban que este proceso se resolviera a la brevedad y Grupo Saesa dijo lamentar la incertidumbre que esto puede generar.

De todas formas, aún resta la publicación en el Diario Oficial.

Los "alcances"

En el documento, al que tuvo acceso DF, se indica que la Contraloría ha dado curso al documento del rubro, pero se agrega: "No obstante, en lo que atañe a las correcciones por diferencias de facturación y por retraso que se disponen en el artículo primero, N° 6, del acto en examen, y teniendo presente lo señalado en el informe técnico definitivo que le sirve de sustento, cumple con precisar que tales correcciones se efectúan solo respecto de la inconsistencia metodológica producida en el período que media entre la entrada en vigor del decreto N° 7T, de 2024, y hasta la vigencia del decreto N° 14T, de 2025, ambos del Ministerio de Energía -que fijaron los precios nudo promedios respectivos-, de modo que no comprenden aquellas diferencias que se hubieren generado con anterioridad a esa data".

Asimismo, por otra parte, y considerando que la referida inconsistencia metodológica, según detalla el indicado informe, se refiere a la aplicación de “la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional”, Contraloría sostiene que "corresponde ajustar la resolución exenta N° 379, de 2023, de la Comisión Nacional de Energía, por cuanto replica dicha inconsistencia".

Concluye la entidad que el Ministerio de Energía deberá adoptar las medidas tendientes para que se dicten los reglamentos que establezcan las disposiciones necesarias para la ejecución de la ley N° 20.936, las que deberán ser informadas a esta Contraloría General en el plazo de 10 días hábiles contado desde la notificación de este oficio.

Reacciones

Frente a este paso, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, valoró que se haya materializado la toma de razón por parte de la Contraloría del Decreto Tarifario que establece el Precio de Nudo Promedio (PNP) del primer semestre de 2026, "ya que habilita su publicación y aplicación en las cuentas de electricidad, resguardando la transparencia del proceso y el cumplimiento de la normativa vigente".

"Este paso permitirá, además, que los ajustes se reflejen adecuadamente en las boletas de las familias a partir de febrero de 2026, en un marco ordenado y coherente con las reglas del sector eléctrico", sostuvo.