Cuentas de la luz: Gobierno oficializa devolución de US$ 135 millones en cobros excesivos a contar del 1 de enero de 2026

En el documento que fija los cargos de transmisión para el primer semestre del próximo año se incluyó la restitución de los cobros por parte de la transmisora.

De cara a la llegada del enero 2026, horizonte que se propuso el Gobierno para comenzar la restitución de los cobros en exceso en las cuentas de electricidad, se consagró un hito relevante respecto al error en la valorización de los activos detectado por la empresa Transelec.

Este martes se publicó en el Diario Oficial la resolución exenta que fija los cargos de transmisión para el primer semestre de 2026. Y, en dicho documento, se incluye la restitución, a contar del 1 de enero de 2026, de los cobros en exceso por parte de la transmisora.

Con esta publicación, explicó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, se materializa la decisión de la autoridad de restituir los montos cobrados en las tarifas tras el reconocimiento de Transelec de un error en los antecedentes entregados al regulador durante el proceso tarifario.

“Con la publicación en el Diario Oficial se concreta el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a que se devolverán los montos cobrados en exceso en vista del error admitido por la empresa transmisora. Con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026”, sostuvo en un comunicado.

Al alcanzar en octubre un acuerdo con Transelec para la devolución de los cobros, el biministro indicó que se reintegrará la totalidad de los recursos que alcanzan los US$ 135 millones, los que serían restituidos a partir del próximo año. Esta rebaja se suma a los montos que deberán devolver las generadoras. En ese momento, se estimó que la rebaja sería del orden de 1,5% a 2% de la cuenta en promedio.

Desde la cartera de Energía recordaron que, en octubre de 2024, cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) fue informada por Transelec que había reportado un sobre dimensionamiento de sus activos, la autoridad inició un proceso de investigación y solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional el inicio de una auditoría.

Y si bien el Ministerio puntualizó que la primera licitación lanzada en junio se declaró desierta en septiembre de este año, en noviembre se lanzó un nuevo llamado, al cual -destacaron- "llegaron varias empresas interesadas".

García ha señalado que si la auditoría concluyese que corresponde devolver más recursos a los clientes, Transelec tendrá que restituir esos recursos adicionales.

Cabe recordar que luego se conoció que varias empresas de transmisión no contaban con suficiente información de respaldo de sus estimaciones de activos. Por lo mismo, la autoridad solicitó a las empresas que aporten la información faltante y se instruyó al Coordinador Eléctrico que inicie auditorías similares a las que realizará para Transelec.