Ministerio de Energía acusa a empresas transmisoras por entregar información "deficiente" a la CNE y evalúa sanciones

El Gobierno, en voz del biministro de Energía y Economía, Álvaro García, acusó a las empresas transmisoras de electricidad de entregar a las autoridades información incompleta o datos incorrectamente respaldados que a la postre afectan el cálculo de las cuentas de luz.

Por ello dijo que "evaluará los distintos cursos de acción que existen para corregir esta situación, mandatando las auditorías pertinentes y aplicando las sanciones cuando corresponda".

La cartera explicó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) solicitó, el 9 de enero de este año, al Coordinador Eléctrico Nacional iniciar un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las empresas de transmisión en el período 2020-2023.

En ese sentido, el Ministerio de Energía fue informado por la CNE de los resultados parciales de ese informe, que el Coordinador entregará formalmente este viernes a dicho organismo. "El estudio indica que, de los datos informados por las empresas, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones. Además, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no están correctamente respaldados lo que impide una cuantificación", denunció Energía.

"El Gobierno expresa su más profunda preocupación por la deficiente información aportada por las empresas, pues restan transparencia y generan desconfianza en un proceso tan relevante para la ciudadanía como es la fijación de tarifas de la electricidad", declaró la autoridad.

García enfatizó que dado que "es responsabilidad legal de las empresas proporcionar información completa, oportuna y adecuadamente respaldada", la autoridad "evaluará los distintos cursos de acción que existen para corregir esta situación, mandatando las auditorías pertinentes y aplicando las sanciones cuando corresponda".

Además, independiente de las distintas medidas a adoptar el biministro de Energía y de Economía, éste ha decidido "citar a las empresas transmisoras a una reunión el viernes, con posterioridad a la entrega del informe completo por parte del Coordinador eléctrico a la CNE y hace un llamado inmediato a las empresas a reportar, de manera urgente, los datos que permitan otorgar certeza a este proceso de fijación tarifaria".

"El biministro García ha llevado adelante varias acciones para proteger a la ciudadanía y dar mayor certeza al proceso de fijación de tarifas", hizo ver el Ministerio de Energía en una declaración pública. Reseñó que se envió a Contraloría el nuevo decreto tarifario que contempla la devolución de los sobrecostos por el cobro del IPC en el caso de las generadoras, y está próximo a publicar el Informe Técnico Definitivo referente a las transmisoras.

Además, Energía solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio para proponer un mecanismo de remuneración de la transmisión y revisar las alternativas para valorizar los activos. Por último, recordó que constituirá una mesa transversal de trabajo para reevaluar los perfeccionamientos al proceso tarifario y dejar como legado a la siguiente administración.

Gremio responde

Frente a lo señalado por la cartera de Energía, desde la Asociación de Transmisoras de Chile subrayaron que estos hallazgos son preliminares y que, hasta ahora, no cuentan con información sobre el tipo de revisión realizada ni sobre la metodología empleada.

Por esto, añadió el gremio, "no nos es posible cuantificar impactos ni derivar conclusiones antes de conocer el informe oficial del Coordinador".

El gremio recalcó que el proceso de valorización definido por la Ley de Transmisión de 2016 es altamente técnico. "Hasta ahora no se habían levantado observaciones de esta naturaleza dentro de las instancias formales del proceso", señalaron.

Y agregaron que "una vez conocido el informe completo y los montos involucrados, podremos clarificar la información difundida públicamente y, eventualmente, entregar antecedentes complementarios o adoptar las medidas que correspondan".