Bolsa de Santiago recupera los 10.400 puntos y podría lograr 70 récords antes de que termine el año

Hay poco dinamismo afuera puesto que los flujos son escasos en la semana de Navidad. Los futuros de Wall Street no tenían cambios relevantes, así como los principales índices bursátiles de Europa. La jornada asiática tampoco trajo grandes variaciones.

La Bolsa de Santiago recuperó la marca de 10.400 en la mañana de este martes, por lo que podría seguir alargando el historial de récords de 2025 en su recta final.

El S&P IPSA subía 0,3% hasta los 10.416,82 puntos, tras empezar la semana con un nuevo avance. El índice podría lograr hoy una cuarta sesión consecutiva de ganancias y, además, un regreso a la senda de máximos históricos, con su número 70 de este año.

Fue el viernes anterior a la segunda vuelta presidencial que el IPSA cerró en 10.400 puntos. Tras conocerse el triunfo de José Antonio Kast, que el mercado ya tenía incorporado en los precios, surgieron varias tomas de utilidades.

A las 10:30 (horas de Chile) se publicará la segunda estimación del PIB del tercer trimestre estadounidense, para el que se espera ver una cierta desaceleración de la actividad, aunque todavía robusta, y ciertos componentes inflacionarios podrían repuntar.