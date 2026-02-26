SMU propone nuevo programa de recompra de acciones: "El precio actual del papel no refleja el valor intrínseco de la compañía"
De aprobarse la operación, se reemplazará al programa actual que tiene vigencia hasta el 21 de abril de 2027, aprobado originalmente en 2022.
Durante la jornada del jueves, el directorio de la supermercadista SMU acordó convocar a una junta extraordinaria de accionistas para proponer y someter a votación un nuevo programa de recompra de papeles de la compañía, con una duración de hasta cinco años.
Según un comunicado enviado por la matriz de Unimarc, Alvi y Super10, “la propuesta se fundamenta en la consideración del directorio y de la administración de que el precio actual de la acción de SMU no refleja el valor intrínseco de la compañía, dadas las perspectivas de mejores resultados en el futuro”.
“Cabe recordar que, en diciembre pasado, SMU lanzó su plan estratégico para el período 2026-2028, con un fuerte foco en el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, e iniciativas como la apertura de 60 nuevas tiendas y el upgrade de 80 tiendas en los próximos tres años”, añadió la compañía.
La instancia fue citada para el 23 de abril de 2026 y deberá pronunciarse, entre otras materias, sobre el monto o porcentaje máximo a adquirir, el objetivo y la duración del programa, y todas las demás condiciones que sean pertinentes.
Paralelamente, el directorio de SMU también aprobó autorizar a la administración para ejecutar el actual programa de recompra de acciones vigente (autorizado en 2022) por un periodo de doce meses desde este jueves, en las mismas condiciones en que se ha ejecutado el programa en los últimos cuatro años.
“Lo anterior, sin perjuicio de su término anticipado si se aprueba el nuevo programa de recompra”, concluyó el comunicado.
