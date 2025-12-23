PIB de EEUU crece un 4,3​%​​​​​​​​​​​​​​​ en el tercer trimestre y supera ampliamente los pronósticos

Los sondeos entre analistas había anticipado que el PIB subiría un 3,3% en el tercer trimestre​.

El Departamento de Comercio anunció el martes que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos superó ampliamente las previsiones con un crecimiento​ del 4,3%​​​​​​​​​​​​​​ en términos intertrimestrales en el tercer trimestre​​, según su primera estimación para el periodo.

Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que el PIB subiría un 3,3% en el tercer trimestre​, misma variación a la que apuntaba una encuesta de Bloomberg.

El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal o PCE subyacente ​​se elevó un 2,9​%​​​​​ en el tercer trimestre, tras una variación del 2,6% en el segundo. Reuters había previsto un PCE del +2,9​%.

El consumo personal ​​aumentó un 3,5​%​​​​​​​​, tras una lectura del +2,5% en el segundo trimestre.