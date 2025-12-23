PIB de EEUU crece un 4,3% en el tercer trimestre y supera ampliamente los pronósticos
Los sondeos entre analistas había anticipado que el PIB subiría un 3,3% en el tercer trimestre.
Noticias destacadas
El Departamento de Comercio anunció el martes que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos superó ampliamente las previsiones con un crecimiento del 4,3% en términos intertrimestrales en el tercer trimestre, según su primera estimación para el periodo.
Un sondeo de Reuters entre analistas había pronosticado que el PIB subiría un 3,3% en el tercer trimestre, misma variación a la que apuntaba una encuesta de Bloomberg.
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal o PCE subyacente se elevó un 2,9% en el tercer trimestre, tras una variación del 2,6% en el segundo. Reuters había previsto un PCE del +2,9%.
El consumo personal aumentó un 3,5%, tras una lectura del +2,5% en el segundo trimestre.
