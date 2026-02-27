Dólar ignora fuerte alza del cobre y supera $ 870 mientras sigue la aversión al riesgo por temores sobre la IA

Además, el petróleo Brent repuntaba a niveles de US$ 72 por barril, después de que medios estatales de Irán dijeran que el país no permitirá salidas de uranio enriquecido, tensando las conversaciones nucleares con Washington a medida que se acerca la fecha límite fijada por Trump.

El precio del dólar escalaba hacia $ 870 este viernes, en tanto siguen vivas las preocupaciones sobre la Inteligencia Artificial (IA), a lo que se suman las mayores tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La divisa subía $ 5 hasta $ 871,7 a media mañana. De seguir subiendo, el dólar podría revertir sus caídas previas de febrero, y quebrar una larga seguidilla de caídas mensuales.

Los futuros de Wall Street apuntaban a una nueva sesión de pérdidas, después de que este jueves la bolsa norteamericana estuviera en el centro de una liquidación global, pues Nvidia no logró calmar las dudas en torno a la IA, aun con sus sólidos resultados. El malestar se contagió entre mercados, e hizo que el dólar subiera casi $ 10 en Chile.

Además, el petróleo Brent repuntaba a niveles de US$ 72 por barril, después de que medios estatales de Irán dijeran que el país no permitirá salidas de uranio enriquecido, tensando las conversaciones nucleares con Washington a medida que se acerca la fecha límite fijada por Donald Trump.

Un indicador del dólar global -el dollar index- no mostraba cambios relevantes, al igual que los rendimientos del Tesoro estadounidense.

El cobre Comex subía 2,1% a US$ 6,13 por libra, luego de que el Politburó del Partido Comunista de China se reuniera este viernes para discutir los lineamientos de su plan quinquenal número 15.

Entre estos se incluyó "mejorar la coordinación de políticas más focalizadas y orientadas hacia el futuro" y "continuar implementando una política fiscal más activa y una política monetaria moderadamente laxa", así como "seguir expandiendo la demanda interna", según detalló la agencia estatal Xinhua.

A las 10:30 horas se publicará en Estados Unidos el reporte de enero con los Índices de Precios al Productor (IPP). La próxima semana, por ser comienzo de mes, vendrá con los principales reportes económicos del país norteamericano: índices ISM y las nóminas no agrícolas.

Son todos datos que podrían dar más luces sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal, en momentos en que los funcionarios del banco central se han estado mostrando cautos ante las dificultades para mantener la inflación a raya.