Dólar ignora fuerte alza del cobre y supera $ 870 mientras sigue la aversión al riesgo por temores sobre la IA

Además, el petróleo Brent repuntaba a niveles de US$ 72 por barril, después de que medios estatales de Irán dijeran que el país no permitirá salidas de uranio enriquecido, tensando las conversaciones nucleares con Washington a medida que se acerca la fecha límite fijada por Trump.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 08:33 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

