Fondos globales de capital privado aumentan interés exploratorio en Chile

Factores como la estabilidad, institucionalidad y marco regulatorio del país, además de un sector empresarial sofisticado, atraerían a los grandes gestores de esta clase de activos, según Bain & Company.

En medio de un desafiante presente para el capital privado -fondos que adquieren compañías no cotizadas o abiertas-, Chile se está asomando en el radar de los grandes gestores del sector.

De acuerdo con Bain & Company, aunque el segmento se encuentra marcado por una mayor selectividad, el capital se encuentra disponible para ser desplegado.

“Si bien los fondos están enfrentando períodos de salida más largos y existe una mayor exigencia en la creación de valor, en el mundo hay cerca de US$ 1,3 billones (millones de millones) en dry powder -capital ya comprometido en fondos- buscando oportunidades”, destacó el socio y representante en Chile de la firma, Marcial Rapela.

En este contexto, afirmó que existe un mayor interés exploratorio por parte de los fondos globales de capital privado en el país.

“Chile emerge como un mercado potencialmente atractivo por su institucionalidad y marco regulatorio, además de su naturaleza relativamente estable en la región, lo que reduce la incertidumbre en procesos de due diligence y ejecución”, reveló.

Mientras que “la existencia de un mercado empresarial profesionalizado, con estándares contables y caracterizado por gobiernos corporativos que facilitan la entrada del capital internacional”, añadió Rapela.

El apetito, en tanto, está en una serie de sectores empresariales, siendo energía e infraestructura los preferidos por estos actores.

“En los tiempos actuales, la transición energética, el almacenamiento o la transmisión siguen siendo atractivos porque combinan contratos de largo plazo y aportan visibilidad de ingresos, por lo que sin duda seguirán generando atracción”, explicó Rapela.

También apuntó a la industria de la salud y sus servicios asociados, que presentan estrategias con fundamentos sólidos y de generación de flujo predecible, una fórmula preferida por los fondos.

“Bajo esa lógica, las clínicas, los centros ambulatorios o servicios médicos proyectan un espacio estratégico para la consolidación y mejora operacional”, detalló el socio de la consultora.

Finalmente, “desde Chile vemos que los servicios empresariales especializados, o modelos B2B, también inspiran confianza al posicionarse como compañías con ingresos recurrentes, con baja intensidad de capital e incluso posibilidad de expansión regional”, agregó.

Optimismo moderado

A nivel global, pese a que Bain evaluó positivamente la actividad del capital privado en 2025 y prevé que existen los fundamentos para iniciar una recuperación este año, se encuentra cauta, moderando su optimismo por la industria internacional.

“La liquidez estructural sigue manifestando rigidez”, alertó su reciente estudio.

La consultora explicó que las distribuciones a inversionistas como porcentaje del valor neto de los activos “se han mantenido por debajo del 15% durante cuatro años consecutivos”, mientras que “la industria acumula 32.000 empresas no vendidas valoradas en US$ 3,8 billones”.

Y en cuanto a nivel de transacciones, apuntó un repunte concentrado en 13 megaoperaciones que representaron el 30% del total del año, principalmente en Estados Unidos.