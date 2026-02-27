IPSA abre con leve baja y futuros de Wall Street auguran nueva sesión en rojo a medida que persiste el malestar tecnológico

Además, el crudo Brent subía a US$ 72 por barril, después de que los medios de comunicación estatales iraníes declararan que Teherán no permitirá salidas de uranio enriquecido del país, lo que elevó las tensiones en las negociaciones nucleares con Washington.

La Bolsa de Santiago empezó con cautela una sesión de viernes en que los ánimos continúan sensibles, pues las preocupaciones en torno a la Inteligencia Artificial (IA) no dejan de atormentar a los inversionistas.

El S&P IPSA abrió con una baja de 0,2% a 11.032,07 puntos, después de cerrar a la baja este jueves y quebrar una racha de cuatro sesiones alcistas. SMU (0,6%) subía tras proponer un programa de recompra de acciones, y Copec (-0,4%) bajaba un poco tras sus resultados del cuarto trimestre.

Las cosas siguen mal hacia el norte. Los futuros del Dow Jones caían 0,7%, y los del S&P 500 con los del Nasdaq 0,5%, después de que Wall Street y en particular Nvidia protagonizaran la amplia liquidación de la víspera.

Los sólidos resultados y previsiones del gigante de los chips no entusiasmaron a un mercado que, o bien sigue escéptico respecto del potencial de la IA, o bien teme que su adopción tenga demasiados efectos destructivos en otras industrias, como la del software.

El flujo hacia alternativas de la renta variable está dinamizando el mercado de bonos del Tesoro, donde la tasa de interés a 10 años perdía la marca de 4% y cotizaba en mínimos desde octubre de 2025.

En Europa continental, los índices retrocedían marginalmente, pero en Londres, el FTSE 100 subía 0,5% para aspirar a otro máximo.

En China, el Hang Seng hongkonés ganó 1%, aunque el CSI 300 continental disminuyó 0,3%. Y en Japón, el Nikkei escaló a un nuevo récord histórico. Este último fue, de hecho, el que lideró a nivel mensual, con una subida de más de 10%. Al contrario, el Hang Seng cayó 2,7%, mientras que para el CSI febrero fue un mes neutral.

El petróleo Brent subía 2,3% a US$ 72 por barril, después de que los medios de comunicación estatales iraníes declararan que Teherán no permitirá salidas de uranio enriquecido del país, lo que elevó las tensiones en las negociaciones nucleares con Washington en Ginebra antes de la fecha límite fijada por Donald Trump.

Pronto se publicará en Estados Unidos el reporte de enero con los Índices de Precios al Productor (IPP). La próxima semana, por ser comienzo de mes, vendrá con los principales reportes económicos del país norteamericano: índices ISM y las nóminas no agrícolas.