Minera de Martín Borda propone modificar su acuerdo de reorganización y anuncia la incorporación de un socio del rubro

Empresa planteó a acreedores una prórroga del plan de pago. “El inversionista a ingresar inyectará capital necesario y suficiente para poder solventar las obligaciones”, afirmó.

La administración de la compañía Sierra Atacama -liderada desde fines de 2024 por Minera Salar Blanco (MSB), del empresario Martín Borda- propuso a sus acreedores modificar su acuerdo de reorganización y, en paralelo, anunció la incorporación de un socios del rubro.

La firma opera un yacimiento de cobre ubicado a 65 km de Antofagasta y -hasta el ingreso de MSB, que es dueño del 93,27% de la minera- era controlada por la sucesión de Víctor Hugo Puchi, fallecido en marzo del año pasado.

La firma comenzó a operar en julio de 2022 y, según dijo en su solicitud de reorganización a principios de 2024 (donde informó pasivos por $ 70 mil millones), el costo de inversión se duplicó por la pandemia y su funcionamiento se retrasó por cerca de un año.

A mediados de este año, la empresa paralizó un plan para intentar modificar su acuerdo de reestructuración vigente, aprobado por un juzgado civil de Antofagasta el año pasado. La firma había sido acusada de incumplir el plan de pago a sus acreedores, pero, posteriormente, se puso al día.

Ahora, la empresa solicitó a la justicia que cite a una junta extraordinaria de acreedores –“a ser fijada a la brevedad posible”, dijo- con el objeto de modificar el acuerdo de reorganización.

La abogada de la firma, Daniela Gómez, dijo la empresa logró obtener un plan geológico y minero, el cual se encuentra en proceso de implementación, lo que en la práctica requiere inyección de capital, destinado a gastos de operación. “Habiendo sorteado a la fecha grandes dificultades, manteniendo la intención y decisión firme de dar continuidad operacional a Sierra Atacama por parte del socio mayoritario”, añadió.

Luego, anunció: “Actualmente, CMSA (Compañía Minera Sierra Atacama) se encuentra ad portas de materializar la incorporación como socio de una compañía minera, la cual, vía aumento de capital, previamente aprobado por el comité de acreedores, inyectará capital necesario para ejecutar el plan minero y geológico, y con ello dar continuidad operacional en la faena y obtener mejores resultados, permitiendo con ello cumplir con las proyecciones planteadas”.

A la fecha, la empresa deudora destacó que ha logrado cumplir con el acuerdo de reorganización vigente, habiendo pagado las cuotas de los acreedores estratégicos, que equivale a un costo mensual aproximado de US$ 600 mil. Sin embargo, precisó que, en enero de 2026, debe comenzar a pagar la primera cuota pactada en favor de los acreedores valistas, que equivalen a US$ 1.600.000, por lo que debe desembolsar a los acreedores estratégicos y valistas, unos US$ 2.200.000.

“Durante los últimos meses, la empresa ha logrado mantener un nivel de producción de 390 toneladas aproximadamente; monto que actualmente no permite cumplir con las acreencias y calendario de pago proyectado a enero de 2027; no obstante reiterar, que el inversionista a ingresar inyectará capital necesario y suficiente para poder solventar las obligaciones antes descritas y además, inyectar capital que permita desarrollar el plan geológico y minero”, dijo la abogada de la compañía.

La propuesta

Frente a los hechos descritos, agregó la jurista, para la empresa resulta “necesaria la modificación” del acuerdo de reestructuración, a la espera del ingreso del nuevo inversionista, que -insistió- permitirá inyectar capital suficiente para desarrollar el plan geológico y la operación de la mina.

“La propuesta de modificación que se propone es acorde a la realidad de la compañía y la planificación cierta de la explotación de la mina”, precisó la firma, la cual afirmó que “resulta necesario” solicitar una prórroga del plan de pago propuesto a acreedores valistas de tres meses.

“Cabe hacer presente, el compromiso asumido por MSB como socio estratégico, con el objeto de mantener el funcionamiento de la compañía y cumplimiento del acuerdo de reorganización vigente, habiendo mensualmente entregado dineros adicionales a los comprometidos, al existir problemas operacionales que han impedido el correcto desarrollo y funcionamiento de la faena; siendo la solicitud, requerimiento necesario para mantener el funcionamiento integro de la compañía”, afirmó la abogada de la sociedad.