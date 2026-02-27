En marzo se avizora que Contraloría apruebe dos contratos de litio en Salar de Llamara

El ente contralor rechazó los decretos respectivos el pasado 16 de enero por vicios de legalidad, pero las empresas que los desarrollan dicen que se rectificaron sus falencias.

"Estamos confiados en que, durante el mes de marzo de 2026, la Contraloría se pronunciará favorablemente respecto de los dos CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) que se encuentran en proceso de revisión, correspondientes a Quillagua Este y Quillagua Norte. Consideramos que este es un paso clave para avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos de litio en Chile".

Así lo pronostica el presidente de Quillagua Este, Armando Araya, respecto de los proyectos que se emplazan en el Salar de Llamara y cuya tramitación frenó la Contraloría General de la República en su control de legalidad el pasado 16 de enero, en lo que algunos expertos de la plaza calificaron como un serio traspié en la Estrategia Nacional del Litio.

El empresario nortino desestimó aquello y dijo que el ministerio de Minería subsanó los respectivos decretos y que prontamente serán aprobados por el ente contralor.

"Nuestro país debe aprovechar este momento estratégico, en el que el mercado mundial demanda de manera creciente este mineral crítico para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. Avanzar con certeza jurídica y claridad institucional permitirá fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar a Chile como uno de los actores relevantes en la industria global del litio", manifestó Armando Araya.