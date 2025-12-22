Saieh regresa al mercado con SMU: recauda más de $ 11 mil millones y baja participación en la firma a 39,84%
Desde CorpGroup señalaron que estos movimientos se enmarcan "en el contexto del servicio regular de sus pasivos".
Noticias destacadas
El controlador de SMU volvió a recurrir al mercado para obtener liquidez y ajustar su exposición en la compañía, en un cierre de año marcado por ventas sucesivas de acciones desde su holding.
Álvaro Saieh salió de nuevo a hacer caja. En una serie de operaciones informadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el empresario controlador de la supermercadista SMU vendió el 1,31% de su participación en la firma por $ 11.164.394.489.
Los movimientos fueron realizados mediante una serie de sociedades relacionadas al empresario.
Desde CorpGroup –holding del grupo Saieh– señalaron que estos movimientos se enmarcan "en el contexto del servicio regular de sus pasivos". Y agregaron que tras la operación, la sociedad conserva el 39,84% de las acciones, "dada la reconfiguración accionaria de esa empresa, producida durante el presente año”.
Saieh viene cerrando el año con históricas operaciones: en septiembre realizó una de sus mayores ventas, con una enajenación de 77,5 millones de papeles con los que recaudó $ 12.500 millones. Posteriormente, en octubre, varias sociedades del empresario liquidaron más de $ 11 mil millones en 70,5 millones de títulos.
Y este mes el empresario retomó la venta de acciones de la supermecadista cuando enjanenó el 0,6% de su participación por $ 500 millones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“No todo puede atribuirse al Covid-19”: la respuesta del MOP a Concesionaria del Aeropuerto de Arica que acusa daño por US$ 43 millones tras la pandemia
Ministerio dijo que el informe económico elaborado por Econsult “no resulta idóneo para acreditar un perjuicio indemnizable, al basarse en un contrafactual monocausal, proyecciones especulativas y supuestos no contrastados”.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete