Saieh regresa al mercado con SMU: recauda más de $ 11 mil millones y baja participación en la firma a 39,84%

Desde CorpGroup señalaron que estos movimientos se enmarcan "en el contexto del servicio regular de sus pasivos".

El controlador de SMU volvió a recurrir al mercado para obtener liquidez y ajustar su exposición en la compañía, en un cierre de año marcado por ventas sucesivas de acciones desde su holding.

Álvaro Saieh salió de nuevo a hacer caja. En una serie de operaciones informadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el empresario controlador de la supermercadista SMU vendió el 1,31% de su participación en la firma por $ 11.164.394.489.

Los movimientos fueron realizados mediante una serie de sociedades relacionadas al empresario.

Desde CorpGroup –holding del grupo Saieh– señalaron que estos movimientos se enmarcan "en el contexto del servicio regular de sus pasivos". Y agregaron que tras la operación, la sociedad conserva el 39,84% de las acciones, "dada la reconfiguración accionaria de esa empresa, producida durante el presente año”.

Saieh viene cerrando el año con históricas operaciones: en septiembre realizó una de sus mayores ventas, con una enajenación de 77,5 millones de papeles con los que recaudó $ 12.500 millones. Posteriormente, en octubre, varias sociedades del empresario liquidaron más de $ 11 mil millones en 70,5 millones de títulos.

Y este mes el empresario retomó la venta de acciones de la supermecadista cuando enjanenó el 0,6% de su participación por $ 500 millones.