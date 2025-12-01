Saieh retoma venta de acciones de SMU con operación de más de $ 500 millones en el cierre de noviembre
Con esto, la posición del empresario en la supermercadista bajó a 41,15%. Fue a principios de octubre cuando varias otras sociedades de Saieh liquidaron más de $ 11 mil millones. Previamente, en septiembre realizó una de sus mayores ventas históricas.
Álvaro Saieh despidió noviembre con una nueva venta acciones de SMU, no tan voluminosa como sus transacciones anteriores, pero que lo acerca un poco más a 40% de participación.
CorpGroup Holding Inversiones vendió casi 3,5 millones de títulos en $ 523 millones el viernes, cifra equivalente al 0,06% del total. Con esto, la posición del empresario en la supermercadista bajó a 41,15%.
Fuentes de CorpGroup indicaron que "la venta de este pequeño porcentaje de acciones se realizó de acuerdo con la planificación del servicio regular de la deuda, y no altera la situación de gobernanza de SMU".
Fue a principios de octubre cuando varias otras sociedades de Saieh se desprendieron de 70,5 millones de acciones, valoradas en más de $ 11 mil millones. Previamente, en septiembre el empresario enajenó 77,5 millones para recaudar $ 12.500 millones, siendo una de sus mayores ventas históricas.
Los acreedores de Saieh pueden exigirle realizar ganancias de capital con sus posiciones en SMU, cuando los dividendos obtenidos no son suficientes como para hacer el calce con intereses y amortizaciones.
