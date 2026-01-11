Avioneta que prestaba servicios a Empresas Arauco capotó mientras combatía incendio forestal en Lebu

El piloto de la aeronave logró ser rescatado por brigadistas terrestres y fue trasladado vía aérea hasta Concepción.

Durante la tarde de este domingo, una aeronave capotó en las cercanías de Lebu, Provincia de Arauco, mientras realizaba labores de combate de incendios forestales para la empresa Forestal Arauco. El piloto, de origen español, debió ser rescatado por brigadistas forestales para, posteriormente, ser trasladado a un centro asistencial en Concepción.

El siniestro se registró cerca de las 17:00 horas en el sector La Fortuna, cuando por causas que aún son investigadas, se precipitó a tierra e impactó contra un cerro mientras efectuaba maniobras de extinción del fuego.

El piloto de la aeronave, perteneciente a la empresa Air Andes, que presta servicios a Arauco en el combate de incendios, sobrevivió al impacto y se encontraba consciente al momento de recibir los primeros auxilios. El rescate fue ejecutado con rapidez por los propios brigadistas terrestres que operaban en la zona, con el apoyo posterior de Bomberos de Lebu.

Operativo de traslado

El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, confirmó que tras el rescate la empresa Arauco activó un protocolo de traslado médico por vía aérea, con el objetivo de asegurar una atención oportuna de mayor complejidad.

"El piloto fue trasladado a la ambulancia, primero con destino al Hospital de Curanilahue. Sin embargo, la decisión que tomó la misma empresa Forestal Arauco es trasladarlo hacia el aeródromo del sector La Colcha, para luego en una nave llevarlo hacia la Clínica del Sur, en la comuna de Concepción", detalló la autoridad provincial.

Tanto el Delegado como desde la empresa confirmaron que aún se está a la espera de mayores antecedentes sobre el estado de salud del piloto. “Reiteramos que el piloto iba consciente. No sabemos la gravedad de sus heridas hasta que no llegue precisamente al hospital".

Continuidad de las operaciones

Pese al accidente aéreo, las autoridades confirmaron que el incendio forestal en el sector La Fortuna sigue activo y en combate. Las faenas de contención continúan desplegándose mediante brigadas terrestres y el apoyo de otras aeronaves que se mantienen operativas en la zona.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre la suspensión de otras operaciones aéreas de la compañía en la provincia.