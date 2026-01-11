Avioneta que prestaba servicios a Empresas Arauco capotó mientras combatía incendio forestal en Lebu
El piloto de la aeronave logró ser rescatado por brigadistas terrestres y fue trasladado vía aérea hasta Concepción.
Noticias destacadas
Durante la tarde de este domingo, una aeronave capotó en las cercanías de Lebu, Provincia de Arauco, mientras realizaba labores de combate de incendios forestales para la empresa Forestal Arauco. El piloto, de origen español, debió ser rescatado por brigadistas forestales para, posteriormente, ser trasladado a un centro asistencial en Concepción.
El siniestro se registró cerca de las 17:00 horas en el sector La Fortuna, cuando por causas que aún son investigadas, se precipitó a tierra e impactó contra un cerro mientras efectuaba maniobras de extinción del fuego.
El piloto de la aeronave, perteneciente a la empresa Air Andes, que presta servicios a Arauco en el combate de incendios, sobrevivió al impacto y se encontraba consciente al momento de recibir los primeros auxilios. El rescate fue ejecutado con rapidez por los propios brigadistas terrestres que operaban en la zona, con el apoyo posterior de Bomberos de Lebu.
Operativo de traslado
El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, confirmó que tras el rescate la empresa Arauco activó un protocolo de traslado médico por vía aérea, con el objetivo de asegurar una atención oportuna de mayor complejidad.
"El piloto fue trasladado a la ambulancia, primero con destino al Hospital de Curanilahue. Sin embargo, la decisión que tomó la misma empresa Forestal Arauco es trasladarlo hacia el aeródromo del sector La Colcha, para luego en una nave llevarlo hacia la Clínica del Sur, en la comuna de Concepción", detalló la autoridad provincial.
Tanto el Delegado como desde la empresa confirmaron que aún se está a la espera de mayores antecedentes sobre el estado de salud del piloto. “Reiteramos que el piloto iba consciente. No sabemos la gravedad de sus heridas hasta que no llegue precisamente al hospital".
Continuidad de las operaciones
Pese al accidente aéreo, las autoridades confirmaron que el incendio forestal en el sector La Fortuna sigue activo y en combate. Las faenas de contención continúan desplegándose mediante brigadas terrestres y el apoyo de otras aeronaves que se mantienen operativas en la zona.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre la suspensión de otras operaciones aéreas de la compañía en la provincia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria Valmar ve brotes verdes: tiene dos proyectos en ejecución y tres para iniciar en 2026 por US$ 80 millones en total
La industria inicia 2026 con señales de recuperación, confía el gerente general de la desarrolladora, Sergio Jara, tras superar una "tormenta perfecta" de tasas altas, inflación y restricciones crediticias, que hizo que las ventas del sector se desplomaran 50% en la Región del Biobío,
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete