Red internacional de colegios llega a Chile con inversión superior a US$ 1 millón

North Anglia Education, de origen británico, tiene presencia en 37 países y 80 colegios en el mundo.

North Anglia Education, una red internacional de educación de origen británico con presencia en 37 países y 80 colegios en el mundo, realizó una inversión superior a US$ 1 millón en Trewhela’s School, establecimiento con sede en Providencia y Chicureo y más de 3 mil estudiantes.

Esta iniciativa busca “modernizar espacios pedagógicos y promover metodologías innovadoras”.

De acuerdo con Roberto Bravo, rector de Trewhela’s School, la inversión ya está completamente ejecutada. El docente explicó que pertenecer a esta red internacional “es la oportunidad de intercambiar y conocer prácticas exitosas de otros sistemas educativos” y detalló que la incorporación del colegio chileno a esta red les permite acceder a programas académicos compartidos y “experiencias formativas con enfoque global”.

Bravo agregó que ya han enviado a profesores a Costa Rica, Suiza e irán próximamente a Orlando, EEUU, y Panamá para perfeccionarse en temas de infraestructura y trato con los alumnos, actividades que anteriormente no podía hacer por restricciones presupuestarias.

El rector añadió que la inversión permitió al colegio hacer corredores de juegos sensoriales para los alumnos de Early Years y salas de cowork.