El perfil de los gerentes de Finanzas: predominan los hombres que bordean los 50 años de edad y un 66% posee postgrado

En promedio, el CFO de una empresa es ingeniero comercial o civil y tiene una permanencia de 5,3 años en el cargo.

Tanto en Chile como en la región, el papel que juegan los gerentes de finanzas o CFO de las empresas se torna cada vez más relevante en la alta administración de una compañía.

Según el sondeo elaborado por el headhunter Spencer Stuart, que entrevistó a más de 625 ejecutivos de diferentes países de Latinoamérica, en Chile el 62% de los ejecutivos llegó al puesto gracias a una promoción interna. Esto demuestra que “hay un esfuerzo en desarrollar el talento interno y hacer carrera dentro de la compañía”, explicó a DF el socio de Spencer Stuart, Nicholas Schmidt.

Mientras que, el promedio de todos los países en donde se realizó el estudio fue de 59%.

A nivel nacional, el 45% de los ejecutivos habían ocupado este cargo previamente en otra empresa, cifra que en 2018 alcanzó a 33%. Esto se debe a que las entidades buscan “mitigar ciertos riesgos”, agregó Schmidt. En Latinoamérica, este porcentaje llegó a 46%

Según Schmidt, actualmente el CFO “pasó a tener un rol mucho más estratégico y se integró mucho más en todas las áreas de la compañía para asesorar como ir avanzando” en su desarrollo.

El perfil

En promedio, el gerente de Finanzas de una empresa tiene una edad de 49,6 años. Además, permanece 5,3 años promedio en el puesto, porcentaje que ha ido a la baja con el tiempo, ya que en 2020 alcanzó 6,5 años. En Chile 85% de los CFO son locales.

Uno de los datos que destacó del sondeo es que el 87% de los ejecutivos que ocupan la gerencia de Finanzas son hombres. En Chile, la cifra sube a 96%, siendo el país con la menor diversidad de género en Latinoamérica.

Al respecto, Schmidt afirmó que “llevamos mucho tiempo hablando del tema y no hay mejoras, además estamos en un nivel que es francamente malo y preocupante”.

Para mejorar esta situación, comentó que se deben realizar modificaciones a los procesos de búsqueda para que la situación mejore.

Sobre el futuro de los CFO, aseguró que muchos de ellos buscan transformarse en gerentes generales de las empresas donde trabajan, mientras que otros desean jubilarse en el cargo para pasar a tener un rol en el directorio.

Ingenieros

Las carreras tradicionales de los CFO chilenos no han variado, ya que el 81% son entre ingenieros comerciales o civiles, siendo un porcentaje equilibrado entre ambos.

El 22% restante se divide entre abogados, personas con experiencia en contabilidad, entre otras disciplinas.

Sobre los estudios de postgrado, en Chile es común que los CFO cuenten con este tipo de programas, ya que 66% posee uno. De ese universo, el 72% de ellos lo realizó fuera del país y 28% de manera local.

En el promedio de los entrevistados, un 73% tiene este tipo de estudios, en su mayoría realizados en el área de las finanzas. Mientras que el 57% estudió fuera de su país natal. Brasil lideró el podio, ya que 81% de sus ejecutivos tiene estudios de postgrado.