El perfil de los gerentes de Finanzas: predominan los hombres que bordean los 50 años de edad y un 66% posee postgrado
En promedio, el CFO de una empresa es ingeniero comercial o civil y tiene una permanencia de 5,3 años en el cargo.
Noticias destacadas
Tanto en Chile como en la región, el papel que juegan los gerentes de finanzas o CFO de las empresas se torna cada vez más relevante en la alta administración de una compañía.
Según el sondeo elaborado por el headhunter Spencer Stuart, que entrevistó a más de 625 ejecutivos de diferentes países de Latinoamérica, en Chile el 62% de los ejecutivos llegó al puesto gracias a una promoción interna. Esto demuestra que “hay un esfuerzo en desarrollar el talento interno y hacer carrera dentro de la compañía”, explicó a DF el socio de Spencer Stuart, Nicholas Schmidt.
Mientras que, el promedio de todos los países en donde se realizó el estudio fue de 59%.
A nivel nacional, el 45% de los ejecutivos habían ocupado este cargo previamente en otra empresa, cifra que en 2018 alcanzó a 33%. Esto se debe a que las entidades buscan “mitigar ciertos riesgos”, agregó Schmidt. En Latinoamérica, este porcentaje llegó a 46%
Según Schmidt, actualmente el CFO “pasó a tener un rol mucho más estratégico y se integró mucho más en todas las áreas de la compañía para asesorar como ir avanzando” en su desarrollo.
El perfil
En promedio, el gerente de Finanzas de una empresa tiene una edad de 49,6 años. Además, permanece 5,3 años promedio en el puesto, porcentaje que ha ido a la baja con el tiempo, ya que en 2020 alcanzó 6,5 años. En Chile 85% de los CFO son locales.
Uno de los datos que destacó del sondeo es que el 87% de los ejecutivos que ocupan la gerencia de Finanzas son hombres. En Chile, la cifra sube a 96%, siendo el país con la menor diversidad de género en Latinoamérica.
Al respecto, Schmidt afirmó que “llevamos mucho tiempo hablando del tema y no hay mejoras, además estamos en un nivel que es francamente malo y preocupante”.
Para mejorar esta situación, comentó que se deben realizar modificaciones a los procesos de búsqueda para que la situación mejore.
Sobre el futuro de los CFO, aseguró que muchos de ellos buscan transformarse en gerentes generales de las empresas donde trabajan, mientras que otros desean jubilarse en el cargo para pasar a tener un rol en el directorio.
Ingenieros
Las carreras tradicionales de los CFO chilenos no han variado, ya que el 81% son entre ingenieros comerciales o civiles, siendo un porcentaje equilibrado entre ambos.
El 22% restante se divide entre abogados, personas con experiencia en contabilidad, entre otras disciplinas.
Sobre los estudios de postgrado, en Chile es común que los CFO cuenten con este tipo de programas, ya que 66% posee uno. De ese universo, el 72% de ellos lo realizó fuera del país y 28% de manera local.
En el promedio de los entrevistados, un 73% tiene este tipo de estudios, en su mayoría realizados en el área de las finanzas. Mientras que el 57% estudió fuera de su país natal. Brasil lideró el podio, ya que 81% de sus ejecutivos tiene estudios de postgrado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
Familia Rabat busca vender la propiedad de 6,4 hectáreas que incluye una mansión de 1940, que goza de protección y no se puede demoler. El comprador sería empresa ligada a Gerardo Valdés, que busca desarrollar un condominio con 39 casas y dos edificios.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete