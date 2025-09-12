Álvaro Saieh concreta una de las mayores ventas de acciones de SMU en la historia de la compañía
Inversiones Sams liquidó este miércoles más de 77,5 millones de acciones que dejaron la propiedad de Saieh, a través de todos sus vehículos, en 42,43% del total del holding supermercadista.
Noticias destacadas
El empresario Álvaro Saieh realizó esta semana una significativa venta de acciones de SMU, el conglomerado detrás de Unimarc, Mayorista 10, Super 10 y Alvi.
Inversiones Sams liquidó este miércoles 77.551.943 acciones, equivalentes a 1,35% de la propiedad, para recaudar casi $ 12.500 millones (unos US$ 13 millones), informó el jueves la Bolsa de Santiago.
Esta es la tercera mayor venta de acciones de SMU en mercado abierto por parte del grupo controlador, si se toma en cuenta el número de papeles, y la segunda en términos del monto transado, según el registro de la Comisión para el Mercado Financiero.
La participación de Saieh sobre el holding supermercadista, a través de todas sus sociedades, disminuyó con esta última operación a 42,43%.
CorpGroup informó que la venta obedeció a la solicitud de uno de sus acreedores. "Esta transacción se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones financieras de CorpGroup, amortizando el capital adeudado, sin alterar el control ni el gobierno corporativo de SMU", declaró el grupo.
Saieh ha vendido periódicamente títulos de SMU para pagar deudas, ya que tiene entregados paquetes accionarios en garantía frente a sus obligaciones con varios bancos. Estos últimos tienen la opción de autorizar que se realicen estas ganancias de capital, para asegurar los pagos semestrales de intereses y amortización.
En los años anteriores, el empresario consideró importante mantener un cierto porcentaje de la propiedad destinado a asegurar el control de la compañía, y definió un piso de 45%. Pero la salida de Southern Cross generó una importante holgura, permitiendo que la propiedad caiga por debajo de ese nivel sin que el control se ponga en riesgo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Chile Day: inversionistas de capital de riesgo españoles manifiestan "alto interés" por invertir en el país
El encuentro, realizado en Madrid, reunió a cerca de 40 ejecutivos de Chile y España en torno al venture capital, reforzando la posición del país como hub regional y destacando la trayectoria de Corfo en apoyo a la innovación.
CMB y Activa de LarrainVial aterrizan en Uruguay con primer fondo de infraestructura para AFP de ese país
En su primera incursión de su plan de internacionalización, reunieron US$ 100 millones de las AFAP uruguayas. Buscará invertir en la propiedad de concesiones y activos del segmento de energía.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete