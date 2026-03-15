Se activan los cambios en medio ambiente: Gobierno pide la renuncia de líderes de la SMA y el SBAP

La tarde de este viernes, la nueva administración solicitó la salida de Marie Claude Plumer y Aarón Cavieres, quienes se desempeñaban en sus labores tras ser seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública.

Los liderazgos de las entidades claves de la institucionalidad ambiental comienzan a reordenarse. La tarde de este viernes, el nuevo Gobierno del Presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia a dos autoridades relevantes, según confirmaron fuentes a DF: la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, y el director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres.

Plumer, quien asumió el 3 de enero de 2023 tras ser seleccionada en un concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), respaldó la iniciativa de la administración anterior de impulsar un proyecto de ley para fortalecer la entidad fiscalizadora, el cual actualmente está en el Senado. Además, hace solo unos días, en conversación con DF, destacó un "quiebre histórico" en gestión de denuncias, ya que se están cerrando más denuncias de las que tienen pendientes.

La abogada de la Universidad de Chile se presentó en dicho rol con una trayectoria en la que se había desempeñado como abogada de la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) durante 14 años y Fiscal de la SMA (2011 y 2012) y también ocupó el cargo de Jefa de la División de Sanción y Cumplimiento SMA (2014 y 2018). Antes de asumir como superintendenta se desempeñaba como Jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente.

En tanto, Cavieres fue nombrado por el entonces Presidente de la República, Gabriel Boric, como nuevo director nacional del SBAP, cargo que por primera vez se provee mediante el sistema de ADP.

La salida de Cavieres -tras asumir el 6 de octubre- se da en un momento clave para el Servicio, ya que comenzó sus operaciones en febrero tras ser creado en 2023. La entidad, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, busca velar por la conservación de la biodiversidad de nuestro país, a través de la administración, fiscalización y gestión de las áreas protegidas y biodiversidad. De esta manera, fue considerada como la pieza que completó la institucionalidad ambiental de Chile.

Mientras se desarrollaba el concurso ADP, el cual se inició en abril de 2025, el cargo fue ejercido desde abril de 2024 por Patricia Ibáñez.

Cavieres es ingeniero forestal de la Universidad de Chile y Master of Science in Forestry de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.). Entre otros roles, fue director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entre 2014 y 2018 y, previamente, jefe del Departamento de Control Forestal.

A esto se suma la incógnita sobre quién sucederá a la ahora exdirectora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán. Mientras todo apunta a que en este rol el nuevo Gobierno apostará a usar una de sus "balas de plata", se definió como subrogante al abogado Arturo Farías Alcaíno, quien se desempeñaba como director regional del SEA de la Región Metropolitana.

En su trayectoria, Farías también se desempeñó como abogado de la División Jurídica de la Dirección Ejecutiva del SEA y encargado del área jurídica.

Las otras decisiones

La antesala de estas decisiones fue la instrucción presidencial para destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto beneficiará a un listado de 42 proyectos de inversión -con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos, bloqueando inversiones por US$ 16.300 millones.

Además, este sábado, como parte del proceso de auditoría general, el Ministerio del Medio Ambiente informó que resolvió suspender el avance en el proceso de determinación de sitos prioritarios para la biodiversidad, en el marco de la implementación de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Esto, luego de que el 13 de noviembre del año pasado la cartera -en ese entonces liderada por Maisa Rojas bajo el Gobierno de Gabriel Boric- optara por pausar la definición de 99 sitios prioritarios ante la presión del sector privado.