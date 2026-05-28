Efectividad en la evaluación ambiental en la era Kast mantendría tendencia que se consolidó al cierre del gobierno de Boric
La última medición del índice de Pivotes subió un 1,3%, reflejando que hubo un esfuerzo relevante en los últimos meses de la administración pasada por evaluar proyectos, el cual se concentró en proyectos de menor tamaño.
Noticias destacadas
Una mejoría da cuenta la última medición del Índice de Efectividad en la Evaluación Ambiental (IEFEA), diseñado por Pivotes, el cual busca responder la interrogante sobre qué tan probable es que un proyecto de inversión sea calificado favorablemente dentro de un plazo razonable.
En la tercera entrega trimestral, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2026, se asentó la tendencia que ya se vislumbraba en la medición previa. El indicador alcanzó el 29,6% frente al 28,3% registrado en el cuarto trimestre de 2025.
En otras palabras, la probabilidad de ser aprobado dentro de los plazos tomados como referencia (tiempos históricos con mayor agilidad en la calificación) subió un 1,3%. Esto confirma el tranco que se reveló en la medición anterior respecto a que en los últimos meses del gobierno del hoy expresidente Gabriel Boric se aceleró la aprobación de permisos ambientales.
Aunque puede parecer una cifra acotada, el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, asegura a DF que, "cuando uno revisa las últimas dos entregas, y especialmente esta, se observa una mejora relevante del indicador", especialmente cuando se analiza el número de proyectos. Mientras, el avance es más acotado cuando se examina el monto total de iniciativas evaluadas.
"Esto muestra que hubo un esfuerzo relevante en los últimos meses de la administración pasada por evaluar proyectos, esfuerzo que se concentró en proyectos de menor tamaño. Esto confirma que hay una parte importante de los plazos que pasa por voluntad de la autoridad de turno y donde la gestión importa", aseguró.
Al recoger el IEFEA sobre la inversión declarada por sector productivo, el sector minero transitó desde el 45,4% al 62,3% (un aumento del 16,9%) y energía desde el 41,9% al 33,1% (un alza del 8,8%).
¿Qué ocurrió en regiones? En la Región de Antofagasta el IEFEA llegó a 33,2% frente al 27,6% alcanzado en la medición anterior. Un salto relevante se registró en la Región de Biobío donde hubo un salto desde el 39,5% al 79,8%.
En tanto, hubo una leve recuperación en la Región Metropolitana al situarse el indicador en 52,4% respecto al 48,4% registrado en el cuarto trimestre de 2025. Eso sí, como ha sido la tendencia, zonas como la Región de Valparaíso se mantienen sin mayores variaciones. En este último caso, sigue en el 0,6%, con casi US$ 5.000 millones en evaluación pendiente.
Lo que viene bajo la era Kast
Un resultado decidor de cómo comenzó la administración Kast en materia de evaluación ambiental revelará la próxima medición del indicador de Pivotes.
Considerando la actividad que ha mostrado el actual gobierno en acelerar proyectos de inversión, consultado por cuáles son los resultados que podría arrojar el próximo indicador que será el primero del mandatario republicano, Valenzuela señala que esta nueva administración tiene esto como su principal prioridad, y se observa una preocupación por mostrar resultados en este ámbito. "Ya hemos visto ingresos de montos ineditos al sistema", destaca.
A su juicio, "sería de esperar que se mantenga la tendencia de mejora de la administración pasada, y que tenga un reflejo mayor en los montos en aprobación, donde la mejora con Boric fue más acotada". Eso requiere -añade- "gestión enfocada en proyectos de alta relevancia, donde el rol de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales será muy relevante".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures
Future Beyond desarrolla sistemas de inteligencia artificial que toma datos de faenas o plantas y sugiere la siguiente acción para mejorar la productividad o reducir costos.
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
Head hunters respaldan arista laboral del proyecto de reconstrucción, pero anticipan un impacto gradual en el mercado laboral
El último Panel Laboral UNAB constató que un 42% de los consultados cree que la magnitud del beneficio podría no generar cambios relevantes en el comportamiento de las empresas.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete