Efectividad en la evaluación ambiental en la era Kast mantendría tendencia que se consolidó al cierre del gobierno de Boric

La última medición del índice de Pivotes subió un 1,3%, reflejando que hubo un esfuerzo relevante en los últimos meses de la administración pasada por evaluar proyectos, el cual se concentró en proyectos de menor tamaño.

Una mejoría da cuenta la última medición del Índice de Efectividad en la Evaluación Ambiental (IEFEA), diseñado por Pivotes, el cual busca responder la interrogante sobre qué tan probable es que un proyecto de inversión sea calificado favorablemente dentro de un plazo razonable.

En la tercera entrega trimestral, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2026, se asentó la tendencia que ya se vislumbraba en la medición previa. El indicador alcanzó el 29,6% frente al 28,3% registrado en el cuarto trimestre de 2025.

En otras palabras, la probabilidad de ser aprobado dentro de los plazos tomados como referencia (tiempos históricos con mayor agilidad en la calificación) subió un 1,3%. Esto confirma el tranco que se reveló en la medición anterior respecto a que en los últimos meses del gobierno del hoy expresidente Gabriel Boric se aceleró la aprobación de permisos ambientales.

Aunque puede parecer una cifra acotada, el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela, asegura a DF que, "cuando uno revisa las últimas dos entregas, y especialmente esta, se observa una mejora relevante del indicador", especialmente cuando se analiza el número de proyectos. Mientras, el avance es más acotado cuando se examina el monto total de iniciativas evaluadas.

"Esto muestra que hubo un esfuerzo relevante en los últimos meses de la administración pasada por evaluar proyectos, esfuerzo que se concentró en proyectos de menor tamaño. Esto confirma que hay una parte importante de los plazos que pasa por voluntad de la autoridad de turno y donde la gestión importa", aseguró.

Al recoger el IEFEA sobre la inversión declarada por sector productivo, el sector minero transitó desde el 45,4% al 62,3% (un aumento del 16,9%) y energía desde el 41,9% al 33,1% (un alza del 8,8%).

¿Qué ocurrió en regiones? En la Región de Antofagasta el IEFEA llegó a 33,2% frente al 27,6% alcanzado en la medición anterior. Un salto relevante se registró en la Región de Biobío donde hubo un salto desde el 39,5% al 79,8%.

En tanto, hubo una leve recuperación en la Región Metropolitana al situarse el indicador en 52,4% respecto al 48,4% registrado en el cuarto trimestre de 2025. Eso sí, como ha sido la tendencia, zonas como la Región de Valparaíso se mantienen sin mayores variaciones. En este último caso, sigue en el 0,6%, con casi US$ 5.000 millones en evaluación pendiente.

Lo que viene bajo la era Kast

Un resultado decidor de cómo comenzó la administración Kast en materia de evaluación ambiental revelará la próxima medición del indicador de Pivotes.

Considerando la actividad que ha mostrado el actual gobierno en acelerar proyectos de inversión, consultado por cuáles son los resultados que podría arrojar el próximo indicador que será el primero del mandatario republicano, Valenzuela señala que esta nueva administración tiene esto como su principal prioridad, y se observa una preocupación por mostrar resultados en este ámbito. "Ya hemos visto ingresos de montos ineditos al sistema", destaca.

A su juicio, "sería de esperar que se mantenga la tendencia de mejora de la administración pasada, y que tenga un reflejo mayor en los montos en aprobación, donde la mejora con Boric fue más acotada". Eso requiere -añade- "gestión enfocada en proyectos de alta relevancia, donde el rol de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales será muy relevante".